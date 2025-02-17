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Краснодарский поставщик оставил детский парк в Новомосковске без туалетного модуля
Фото: ru.freepik.com.

Краснодарский поставщик оставил детский парк в Новомосковске без туалетного модуля

Контракт на два миллиона рублей пришлось расторгнуть.

В Тульское УФАС поступило обращение администрации Новомосковска. За два миллиона рублей поставщик должен был привезти туалетный модуль в детский парк города. 

Компания неоднократно нарушала сроки поставки. Заказчик был вынужден принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
 
Рассмотрев материалы дела, антимонопольщики включили сведения о поставщике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

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Автор:
вчера, в 09:41 0
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