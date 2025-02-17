Краснодарский поставщик оставил детский парк в Новомосковске без туалетного модуля

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Контракт на два миллиона рублей пришлось расторгнуть.

В Тульское УФАС поступило обращение администрации Новомосковска. За два миллиона рублей поставщик должен был привезти туалетный модуль в детский парк города.

Компания неоднократно нарушала сроки поставки. Заказчик был вынужден принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.