В Тульское УФАС поступило обращение администрации Новомосковска. За два миллиона рублей поставщик должен был привезти туалетный модуль в детский парк города.
Фото: ru.freepik.com.
Краснодарский поставщик оставил детский парк в Новомосковске без туалетного модуля
Контракт на два миллиона рублей пришлось расторгнуть.
Компания неоднократно нарушала сроки поставки. Заказчик был вынужден принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Рассмотрев материалы дела, антимонопольщики включили сведения о поставщике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
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