«Ваша сестра сказала, что вы умерли»: кто и зачем может притворяться вами в интернете

Туляк познакомился с девушкой в Сети, но из-за череды историй о смертях и воскрешениях усомнился: та ли она, за кого себя выдает? Myslo — о кэтфишинге.

Кэтфишинг — вид мошенничества, при котором человек создает аккаунты в соцсетях для вымышленной личности или присваивает имя знаменитости и переписывается от ее лица. Чаще он «коммерческий», служит для вымогательства денег у жертвы. Что движет второй категорией обманщиков, чем опасно такое общение и грозит ли наказание аферистам из сетей?

Виртуальная любовь

Чтобы вы не запутались в именах по ходу повествования, расскажем о героях этого материала.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Рома С. — жертва кэтфишинга,

Маша — интернет-девушка Ромы С.,

Катя — двоюродная сестра Маши,

Лера — младшая сестра Маши,

Юра — одноклассник Леры,

Лиля — девушка с фотографий, которые отправляла Маша.

17-летний Рома познакомился с Машей в «Дайвинчике» перед тогда еще Новым 2023 годом.

— Я сижу в интернете лет с 10, — говорит Рома, — так что к тому моменту был знаком с сетевой культурой и ее обитателями. Конечно, я понимал, что чудаков в интернете куча. Поэтому, прежде чем заговорить с незнакомцем, просил его скинуть фотку, «кружок» или созвониться по видео.

Исключением из правил не стала и новая знакомая Ромы. Поначалу девушка отнекивалась, но через месяц общения таки отправила селфи интернет-другу. С этого момента Маша стала свободно делиться фотографиями и записывать Роме «кружки» в Telegram по теме разговора (запомните эту деталь).

Уже через полтора месяца отношения Маши и Ромы вышли на новый уровень — между подростками возникла симпатия.

— До этого опыта интернет-отношений у меня не было, — делится Рома С. — У меня было несколько знакомых, которые встречались по Сети. Но я относился к этому скептически — думал, на большом расстоянии новые отношения быстро остывают.

К счастью, Маша жила не слишком далеко: коренная ростовчанка часто гостила в столице. Поэтому, как ожидал Рома, возможность встретиться вживую у них была.

Маша — меланхоличная девушка 18 лет (на год старше Ромы), бывшая наркоманка с суицидальными наклонностями.

— Она постоянно говорила про свои связи в наркосообществе, — морщится парень. — Рассказала мне, что и сама работала закладчицей, но все это в прошлом.

Розовые очки слетели с меня после того, как я увидел последствия наркотической зависимости. С тех пор употребляющих людей в моем окружении нет. Но тогда, на момент общения с Машей, я еще не расставил приоритеты правильно.

Меня волновал не сам человек, с которым я общаюсь, а мои собственные эмоции от общения с ним.

Тем более Маша рассказывала, как лежала в психбольнице из-за попытки суицида. Я очень за нее переживал.

Мы сразу нашли общий язык с этой девушкой. Каждый день, каждую минуту мы переписывались, вообще все друг другу рассказывали. Из-за этого я очень быстро привязался к ней.

По собственным словам Марии, жила она отдельно от родителей — в семье творился сущий кошмар. Единственный родной человек, с которым девушка сохранила общение, — ее младшая сестренка Лера.

— Маша много рассказывала мне про свой дом и окружение, — говорит Рома. — Заочно познакомила с младшей сестрой: показывала ее фотографии из школы. Даже про одноклассников ее болтала — про мальчика Юру в особенности.

Дешевая драма

В один день от Маши пришло сообщение: «Ром, у меня большая проблема. Моя сестра Лера умерла».

— Я тогда офигел! — вспоминает парень. — Поддержал Машу и дал ей время поправиться. Через пару дней она сама мне написала.

После этого события в отношениях подростков случился надрыв: девушка заявила, что больше не хочет общаться с Ромой.

— Я попытался связаться с ней везде где только можно, — продолжает он, — даже в «Дурак онлайн» написал! Предложил ей поговорить и подумать, как нам сохранить отношения. Меня послали на три буквы. Было очень обидно...

На следующий день все аккаунты Маши были удалены. Тогда я вздохнул с облегчением и поставил жирную точку в этой истории. Все-таки из-за ее вредных привычек нам было не по пути.

Но, как оказалось, история только стала набирать обороты. Через две недели пользователь по имени Катя, представившийся двоюродной сестрой Маши, прислал Роме такое сообщение:

— Я был шокирован! — делится парень. — Тут же разрыдался. Впервые в своей жизни я плакал два дня подряд не переставая!

За пару суток у меня не возникло никаких сомнений. Когда я собрался с духом и начал расспрашивать Катю об обстоятельствах смерти моей подруги — к слову, про нее Маша ни разу не говорила, — сразу заподозрил что-то неладное.

С каждым новым вопросом история казалась все менее убедительной: Катя путалась в собственных словах и придумывала новые детали. Когда я спросил, почему никнейм ее аккаунта в Telegram такой же, как у Маши, она ответила что-то в духе: «Я хотела сохранить память о сестре таким образом». Глупость какая-то!

Не выдержав пристальных расспросов Ромы, Катя перестала отвечать на сообщения.

— В момент у меня что-то ёкнуло, и я решил разобраться во всем сам. Так началось мое расследование, — говорит молодой человек.

«Привет, Маша»

Теперь Рома намеревался проверить каждый факт из жизни загадочной интернет-подруги.

— Я пролистал всю переписку и отыскал фотографии ее мертвой сестры Леры, — рассказывает парень. — С помощью поиска по картинке в браузере нашел ее страничку в соцсети «ВКонтакте». Скинул Лере фотографию Маши и спросил, знает ли она ее. «Мертвая младшая сестра» сказала, что никогда не общалась с этим человеком.

— Также по фото я нашел одноклассника Леры — Юру, — продолжает Рома. — Он сказал, что Лера в России не живет, а вот на фотографию Маши отреагировал как-то неадекватно — сразу послал меня куда подальше.

Катя, «двоюродная сестра» Маши, так и не смогла мне объяснить, почему Лера жива и почему она не в курсе, что у нее есть две сестры. Собеседница нагрубила мне и кинула в ЧС.

После безрезультатных поисков Маши в соцсетях Рома решил еще раз отсмотреть все присланные ею фотографии. На одной из них он заметил автомобиль, случайно попавший в кадр. Как оказалось, номера были рязанские, а не ростовские.

Поменяв настройки поиска, Рома таки нашел Машу. Оказалось, что девушку с фото на самом деле зовут Лиля и живет она в Рязани (там же, где Лера и Юра).

— Я написал ей и объяснил ситуацию, — парень откладывает телефон в сторону. — Она нисколько не удивилась и рассказала, что это не первый такой случай, когда анонимы из интернета воруют ее фото и личность.

Мне не давали покоя кружки: как «Маша» могла присылать их мне без ведома Лили? Оказалось, аферистка искала видеосообщения в открытом телеграм-канале Лили и пересылала их мне.

Я не заметил ничего подозрительного, потому что содержание «кружков» вписывалось в контекст диалога. А еще потому, что при пересылке сообщений в Telegram можно скрыть имя отправителя. Выходит, все выглядело так, будто Маша записывала их сама!

Fin

Кем на самом деле была Маша, Рома так и не узнал.

— Пережить что-то подобное еще раз я бы не хотел, — подытоживает парень. — С эмоциональной точки зрения эта история далась мне тяжело.

Единственный позитивный момент — интригующее расследование. Вот это было очень прикольно!

Теперь если я хочу подружиться с человеком из интернета и довериться ему, прошу созвониться по видео — только так. Ни сообщениям, ни фотографиям, ни «кружкам» я не доверяю.

Похожий случай из Новомосковска

В 2022 году Myslo рассказывал об истории загадочного Сергея Митрохина. Эпопею в двух частях можно прочитать тут и тут.

Дело было так. Жительница Новомосковска познакомилась в интернете с отважным полковником — неким Сергеем Митрохиным. На самом деле на фото красовался пожарный из Коми.

Его фото украла 25-летняя подруга одинокой жительницы Новомосковска. Женщина пожалела невезучую приятельницу и переписывалась с ней от лица Сергея Митрохина, которого выдумала сама.

В отношении обманщицы выдвинули обвинения сразу по нескольким статьям. Суд приговорил горе-купидоншу к полутора годам исправительных работ с удержанием 20% заработка в доход государства.

Комментарии экспертов

Сергей Солдатов, начальник отдела по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Тульской области, рассказал, как распознать злоумышленника и обезопасить себя.

Как распознать кэтфишера?

Есть несколько признаков:

Они избегают личных встреч и видеозвонков. Их профили в социальных сетях выглядят слишком идеально, с небольшим количеством друзей и фотографий.

Кэтфишеры нередко используют стоковые или чужие фотографии — проверить подлинность снимков можно через обратный поиск изображений в браузере.

Их истории часто противоречивы — особенно если задавать уточняющие вопросы.

Такие «актеры» стремятся вызвать у вас сильные эмоции: симпатию, жалость или романтический интерес.

Как обезопасить себя от потенциальных угроз?

Следуйте простым рекомендациям:

Никогда не раскрывайте личную информацию , такую как адрес, номер телефона или финансовые данные.

, такую как адрес, номер телефона или финансовые данные. Проверяйте информацию о человеке, например, через социальные сети или поиск по фотографиям.

о человеке, например, через социальные сети или поиск по фотографиям. Будьте осторожны , если собеседник пытается вызвать у вас доверие, используя эмоциональные приемы.

, если собеседник пытается вызвать у вас доверие, используя эмоциональные приемы. Используйте платформы с двухфакторной аутентификацией и настройками приватности.

и настройками приватности. Если человек вызывает у вас подозрения, обсудите ситуацию с друзьями или близкими.

Насколько деятельность кэтфишеров законна?

Если кэтфишинг связан с мошенничеством, например с выманиванием денег, такие действия могут образовывать составы преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ.

Использование личных данных также может являться незаконным, если используются сведения, подпадающие под определение «персональные данные».

Однако «некоммерческий» кэтфишинг, главная мотивация при котором — развлечение, редко преследуется законом, хотя может нарушать правила платформ.

Что делать, если столкнулся с «многоликим» обманщиком?

Важно действовать быстро и решительно:

Прекратите общение и не поддавайтесь на провокации.

Сообщите об аккаунте притворщика в техподдержку платформы. Если обманщик использует ваши фотографии или имя, вы можете обратиться в службу поддержки социальной сети для удаления фейкового аккаунта.

Если есть признаки мошенничества, обратитесь в полицию или к специалистам по кибербезопасности.

Кэтфишинг — это не просто игра в интернете. Такое поведение может причинить реальный вред. Главное правило: доверяй, но проверяй!

Юлия Курачинова, клинический психолог ТОКПБ № 1 им. Н. П. Каменева, помогла разобраться с мотивацией кэтфишеров и рассказала о последствиях их действий для психики собеседников.



Юлия Курачинова

Зачем человек притворяется другой личностью в Сети?

— В виртуальном мире некоторым проще показать себя с другой стороны. Скрываясь под маской другого человека или персонажа, общаться легче: человек раскрепощается, у него снижается уровень тревоги. Одни делают это ради самоутверждения, чтобы привлечь внимание или почувствовать себя лучше. Так они преодолевают свои комплексы.

Многим просто неловко делиться своими фотографиями. Как правило, эти люди не притворяются кем-то другим, а просто хотят пользоваться платформой, не показывая своего лица.

Иногда люди берут на себя роль кого-то другого с намерением обмануть, заставив поверить в «ложную» личность. Помимо мошенников, фейковые анкеты создают и обычные пользователи. Они получают эмоциональное и психологическое удовлетворение, общаясь с другими людьми с фальшивого аккаунта.

Как человек попадает под влияние фантазий кэтфишера?

Используются разные методы:

Эмоциональная манипуляция. Кэтфишеры проявляют особое внимание, доброту и сочувствие к жертве, создавая эмоциональную связь. Они будут желать доброго утра и спокойной ночи, спрашивать о том, как дела, позволят выговориться, пожалеют.

Кэтфишеры проявляют особое внимание, доброту и сочувствие к жертве, создавая эмоциональную связь. Они будут желать доброго утра и спокойной ночи, спрашивать о том, как дела, позволят выговориться, пожалеют. Ложные истории. Злоумышленники могут выдавать себя за людей, находящихся в сложной или тревожной ситуации, — военных, врачей, обездоленных или жертв насилия. Используя эти предлоги, они стремятся вызвать сострадание и получить поддержку от жертвы, которая в данном случае играет роль спасателя.

Злоумышленники могут выдавать себя за людей, находящихся в сложной или тревожной ситуации, — военных, врачей, обездоленных или жертв насилия. Используя эти предлоги, они стремятся вызвать сострадание и получить поддержку от жертвы, которая в данном случае играет роль спасателя. Создание «сказочной» романтической истории. Кэтфишеры часто создают себе идеализированный образ и рассказывают привлекательные истории о своей жизни, достижениях или прошлых отношениях. Чтобы усыпить бдительность жертв, притворщики обещают им романтику и щедрые подарки.

Кэтфишеры часто создают себе идеализированный образ и рассказывают привлекательные истории о своей жизни, достижениях или прошлых отношениях. Чтобы усыпить бдительность жертв, притворщики обещают им романтику и щедрые подарки. Манипуляция через сексуальную привлекательность. Кэтфишеры используют фотографии привлекательных людей, чтобы вызвать сексуальный интерес жертвы. Они могут отправлять комплименты, нежные сообщения и стимулировать интимные беседы для установления более глубокой связи.

Общение с кэтфишерами может быть опасным?

В первую очередь создается риск серьезной эмоциональной травмы. Жертвы кэтфишинга часто впадают в эмоциональную зависимость и нежные чувства, которые ранее были для них недоступны или недостаточно проявлены в реальной жизни. Они могут чувствовать себя преданными, обманутыми и использованными, что приводит к депрессии, тревоге и другим психологическим проблемам.

Что делать, если столкнулся с кэтфишером?

Если вы столкнулись с эмоциональными или психологическими последствиями такого общения, чувствуете глубокое разочарование или даже утрату, с которой не справляетесь, обратитесь к психологу.

Не оставайтесь наедине с этой ситуацией. Пообщайтесь с близкими, которые смогут вас поддержать и помогут принять разумное решение.