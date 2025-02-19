В Тульской области продлили дополнительные выплаты водителям скорой помощи

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Они по-прежнему будут получать 6 тысяч рублей.

В Тульской области продлили региональные выплаты для водителей скорой помощи. Эта мера поддержки была впервые введена в 2023 году и продлена в 2024 году.

«Принял решение сохранить дополнительные выплаты водителям в размере 6000 рублей и в 2025 году. От водителя автомобиля скорой помощи зависит скорость прибытия на вызов и бережная доставка пациента в стационар», — написал в своем телеграм-канале глава региона Дмитрий Миляев.

Губернатор отметил, что тульская скорая — один из лидеров страны по скорости доезда на экстренные вызовы и ДТП: медики прибывают к пациенту в среднем за 13,6 мин., тогда как федеральный норматив доезда — не более 20 мин.

Это один из лучших результатов по стране, и достигается он во многом благодаря профессионализму водителей.