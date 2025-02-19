В Туле инспектор ДПС взял 15 тысяч рублей, чтобы отмазать экскаваторщика без прав

Фото из архива Myslo.

Следственный комитет по Тульской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника органов внутренних дел, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Следствием установлено, что 14 сентября 2024 года бывший сотрудник полиции, тогда еще занимавший должность старшего инспектора ДПС, получил от механика строительной организации взятку в размере 15 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности организации и непосредственно водителя экскаватора-погрузчика за управление транспортным средством без водительских прав.

«В ходе расследования уголовного дела следователем был собран комплекс доказательств, подтверждающих причастность правоохранителя к совершению коррупционного преступления», — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Следствие завершено, уголовное дело направлено в суд.