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В Туле инспектор ДПС взял 15 тысяч рублей, чтобы отмазать экскаваторщика без прав
Фото из архива Myslo.

В Туле инспектор ДПС взял 15 тысяч рублей, чтобы отмазать экскаваторщика без прав

Уголовное дело передали в суд.

Следственный комитет по Тульской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника органов внутренних дел, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Следствием установлено, что 14 сентября 2024 года бывший сотрудник полиции, тогда еще занимавший должность старшего инспектора ДПС, получил от механика строительной организации взятку в размере 15 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности организации и непосредственно водителя экскаватора-погрузчика за управление транспортным средством без водительских прав. 

«В ходе расследования уголовного дела следователем был собран комплекс доказательств, подтверждающих причастность правоохранителя к совершению коррупционного преступления», — сообщили в пресс-службе регионального ведомства. 

Следствие завершено, уголовное дело направлено в суд. 

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Автор:
сегодня, в 12:21 0
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