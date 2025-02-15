Российский Минздрав предложил прикреплять пациентов к поликлинике в онлайн-режиме

Подать заявление лично о прикреплении к той или иной поликлинике или онлайн направить заявку через «Госуслуги» — с такой инициативой выступил Минздрав. Последний способ доступен только в части регионов России, его внедрили в 2022 году. Проект приказа ведомства о распространении такой практики на всю страну опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Заявление, поданное через портал госуслуг, будет заверяться неквалифицированной электронной подписью. Также необходимо будет предоставить данные свидетельства о рождении или паспорта, номер полиса и СНИЛС.

Предполагается, что подача заявлений онлайн станет повсеместной с 1 сентября 2025 года.