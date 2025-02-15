  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Погода 16 февраля: в Туле местами небольшой снег - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Погода 16 февраля: в Туле местами небольшой снег

Погода 16 февраля: в Туле местами небольшой снег

Температура воздуха составит не ниже -11°С.

16 февраля в Тульской области будет облачно с прояснением, местами небольшой снег (до 0,3 мм). На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха -11…-6°С. Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
16 февраля, в 09:00 +4
Другие статьи по темам
Событие
погода
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Новомосковске на пожаре в девятиэтажке спасли 14 человек
В Новомосковске на пожаре в девятиэтажке спасли 14 человек
Российский Минздрав предложил прикреплять пациентов к поликлинике в онлайн-режиме
Российский Минздрав предложил прикреплять пациентов к поликлинике в онлайн-режиме
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.