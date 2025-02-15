Погода 16 февраля: в Туле местами небольшой снег

Температура воздуха составит не ниже -11°С.

16 февраля в Тульской области будет облачно с прояснением, местами небольшой снег (до 0,3 мм). На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха -11…-6°С. Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.