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В Тульской области могут ограничить количество домашних животных

В Тульской области могут ограничить количество домашних животных

Сколько кошек и собак можно держать дома?

Опубликован проект постановления об утверждении требований к содержанию домашних животных. В частности, об ограничении их численности в зависимости от площади жилого помещения.

Количество собак рассчитывается с учетом размера домашнего питомца:

  • крупные породы — собаки ростом в холке от 55 до 75 см;
  • средние породы — от 41 до 55 см;
  • мелкие породы — до 40 см.

Предполагается утвердить следующие нормы содержания допустимого количества питомцев:

  • В домах и квартирах на каждые 12 кв. м общей площади помещения — не более 1 взрослой крупной или средней собаки, или не более 2 взрослых мелких собак, или не более 3 взрослых кошек;
  • на земельных участках, принадлежащих владельцам домашних животных на праве собственности или ином законном основании, на каждые 50 кв. м площади земельного участка — не более 1 крупной или средней собаки или 3 мелких собак.

При превышении допустимого количества собак или кошек владелец обязан предпринять меры, направленные на обеспечение домашним животным необходимого пространства для жизнедеятельности или передать их в приют для животных и оплачивать их содержание.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 марта 2025 года. Документ пока не принят и проходит антикоррупционную экспертизу.

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