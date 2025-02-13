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К 9 Мая на улицах Тулы появятся новые флаговые композиции и арт-объекты

К 9 Мая на улицах Тулы появятся новые флаговые композиции и арт-объекты

В этом году вся страна отметит 80-летие памятной даты.

Глава городской администрации Илья Беспалов провел рабочее совещание по украшению города ко Дню Победы. Праздничное оформление города будет выполнено в общем стиле. На улицах областной столицы установят флаговые композиции, посвященные 80-летию Великой Победы, арт-объекты «Звезда», «Противотанковый ёж», арт-объект с орденом.

Празднично украсят все мостовые сооружения города, в том числе и новый мост через Упу.

Впервые праздничные композиции появятся в поселениях Большой Тулы. В населенных пунктах планируют установить 11 флаговых конструкций и три арт-объекта «Звезда». 

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Тематическое оформление будет выполнено и на 60 единицах общественного транспорта. Директор МКП «Тулгорэлектротранс» Алексей Марушкин рассказал, что брендированные автобусы, трамваи и троллейбусы выйдут на улицы города к 1 апреля. 

Илья Беспалов также поручил проработать вопрос с праздничным оформлением на крупных предприятиях города. Вся работа по установке флагштоков, арт-объектов, экранов должна быть выполнена в срок. 

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