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В музее Белобородова споют песни Высоцкого под баян
Фото предоставлены музеем.

В музее Белобородова споют песни Высоцкого под баян

15 февраля пройдет встреча, посвященная творчеству Владимира Высоцкого. Она организована клубом любителей творчества Высоцкого «Горизонт» совместно с музеем.

Клуб «Горизонт» существует уже много десятилетий. А его руководитель Владимир Щербаков издал книгу «Владимир Высоцкий и Тульский край». На встрече он расскажет о неизвестных страницах творчества всенародно любимого исполнителя, а также о том, когда и при каких обстоятельствах он посещал Тулу.

Дополнит рассказ Марина Кравченко, автор энциклопедии «Актеры отечественного кино». 

Прозвучат стихи и песни под гитару, а изюминкой встречи станет исполнение песен Высоцкого под аккомпанемент баяна — их сыграет профессиональный музыкант и методист музея Борис Рудомазин. 

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Начало в 12. 00. Вход свободный.

Адрес музея: Тула, пр. Ленина, 16. 6+ 

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