В музее Белобородова споют песни Высоцкого под баян

Фото предоставлены музеем.

Клуб «Горизонт» существует уже много десятилетий. А его руководитель Владимир Щербаков издал книгу «Владимир Высоцкий и Тульский край». На встрече он расскажет о неизвестных страницах творчества всенародно любимого исполнителя, а также о том, когда и при каких обстоятельствах он посещал Тулу.

Дополнит рассказ Марина Кравченко, автор энциклопедии «Актеры отечественного кино».

Прозвучат стихи и песни под гитару, а изюминкой встречи станет исполнение песен Высоцкого под аккомпанемент баяна — их сыграет профессиональный музыкант и методист музея Борис Рудомазин.

Начало в 12. 00. Вход свободный.

Адрес музея: Тула, пр. Ленина, 16. 6+