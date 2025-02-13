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В Туле ищут таланты: открыт прием заявок на Яснополянские детские чтения — 2025

В Туле ищут таланты: открыт прием заявок на Яснополянские детские чтения — 2025

Детские чтения «Юность думает о будущем…» состоятся 28 и 29 апреля.

В рамках Яснополянских чтений участники исследуют жизнь и творчество Л. Н. Толстого и историю Ясной Поляны.

Принять участие в чтениях в качестве докладчиков и слушателей могут учащиеся 6–11-х классов школ, гимназий и лицеев, а также студенты-первокурсники колледжей.

Заявки принимаются до 28 февраля на pedotdel @yandex.ru.

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Для исследования предлагаются следующие направления:

  • Творческая лаборатория Л. Н. Толстого. Изучение языковых особенностей естественнонаучных рассуждений писателя, а также анализ того, как Л. Н. Толстой использовал русский фольклор при составлении «Азбуки» и «Книг для чтения».
  • «...Он все-таки — целый оркестр». Рассказ об одном из увлечений писателя (спорт, музыка, вегетарианство, иностранные языки, чтение, сельское хозяйство и т. д.).
  • «Если я пишу историческое…» Исторические произведения Л. Н. Толстого. Анализ собственного военного опыта писателя, его отношение к тому или иному историческому событию и его участникам.
  • «Проба пера». Возможность попробовать свои силы в творчестве: «взять интервью» у писателя, а также написать сценарий к фильму «Один день из жизни Л. Н. Толстого».
  • «Без своей Ясной Поляны…» Рассказ об истории яснополянских садов и парков и их отражении в творчестве писателя.
  • «Отголоски Великой войны». 2025 год — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. На примере одного музея рассказать, как события войны отразились на судьбе учреждений культуры. Как во время войны произведения Л. Н. Толстого поддерживали русский народ на поле боя и в тылу. Авторы лучших работ выступят с докладами в музее-усадьбе «Ясная Поляна».

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Яснополянские детские чтения «Юность думает о будущем…» проводятся в музее-усадьбе «Ясная Поляна» с 2002 года. Их цель — привлечь внимание к жизни и творчеству Льва Толстого и истории Ясной Поляны как усадьбы и музея.

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Люди
Лев Толстой
Место
Ясная Поляна
 

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