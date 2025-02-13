Где в Туле в 2025 году появится уличное освещение: список

В их числе — площадки для многодетных семей, улицы, населенные пункты Большой Тулы и пешеходные переходы. Работы будут выполнены за внебюджетные средства силами МБУ «Тулагорсвет».
Устройство наружного освещения выполнят на следующих объектах:
- Тула, участок от трассы М-2 «Крым» до д. Малахово;
- п. Октябрьский (Богучарово), 4-й Малиновый проезд, д. 8;
- с. Лутовиново, дорога к д. 107, от д. 78 до д. 109;
- с. Лутовиново, от д. 15 Б до д. 36;
- п. Косая Гора, ул. Луговая, д. 1-9;
- г. Тула, ул. Бондаренко, д. 23;
- г. Тула, автодорога от д. Морозовка до д. Пещерово;
- п. Угольный, ул. 1-й Квартал, д. 28-42;
- с. Федоровка, д. 1-78;
- д. Струково, 1-6 проезды;
- д. Некрасово;
- п. Ильинка, ул. Лесная, ул. Мира, пер. Луговой;
- д. Барсуки, ул. Солнечная, д. 41;
- с. п. Рождественское, п. Октябрьский, д. 29;
- д. Малевка, ул. Бородинка, д. 32А;
- п. Ленинский, ул. Совхозная;
- с. п. Рождественское, п. Октябрьский, д. 113 (Дом культуры «Богучаровский»);
- п. Сергиевский, ул. Центральная, д. 18 (Дом культуры);
- с. Осиновая Гора, дорога от Новомосковского ш. до с. Осиновая Гора;
- с. Осиновая Гора;
- г. Тула, пешеходный переход ул. Бондаренко/Новомедвенский проезд;
- с. Архангельское, ул. Парковая;
- д. Сторожевое, участок по дороге до д. 47В;
- г. Тула, ул. Самоварная от Веневского шоссе до ЖК «Самовароff»;
- г. Тула, ул. Фрунзе, д. 7 (детская площадка);
- г. Тула, ул. Полюсная, д. 62, 64, 66 (детская площадка);
- г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 16 (со стороны ул. Пушкинская, д. 28);
- г. Тула, ул. Демонстрации, д. 3;
- д. Конино, ул. Центральная;
- г. Тула, ул. Гарнизонный проезд, д. 2Е (детская площадка между д. 2Г и 2Е);
- г. Тула, ул. Гарнизонный проезд, д. 1 кор. 2 до д. 1 кор. 4;
- с. Федоровка, ул. Речная;
- г. Тула, ул. М. Жукова, на участке от ул. Полюсная до 18-го проезда Мясново;
- с. Архангельское, ул. Облепиховая;
- п. Новомедвенский, ул. Воловская, Туполева, Ступинская, Ясногорская;
- с. Частое, ул. Живописная, Малахитовая;
- п. Торхово, мкр. Ново-Торхово;
- г. Тула, ул. Короткая, д. 6А (пешеходная дорожка);
- п. Трудовой от д. 81 до д. 84, д. 137, д. 139;
- г. Тула, пешеходная дорожка от ЦО № 17 ул. Кутузова, д. 94 (через двор домов 88, 90, 92 по ул. Кутузова);
- г. Тула, пешеходная дорожка вдоль центра игровых видов спорта от ул. Жореса;
- п. Плеханово, пешеходная дорожка в районе ТП рядом с МБОУ «ЦО № 56» в сторону жилого дома № 18 по ул. Заводской;
- г. Тула, ул. Тихмянова, д. 38 (детская площадка);
- д. Коптево, ул. Лесная;
- г. Тула, ул. С. Перовской, д. 26;
- г. Тула, ул. Кирова от ул. Каракозова до сквера;
- д. Струково, мкр. Ново-Струково и ул. Гончарная;
- г. Тула, 4-й Культурный проезд, д. 29;
- п. Плеханово, ул. Кирова, от д. 1 до д. 13;
- с. Хрущево, ул. Совхозная, д. 14 (д/садик);
- п. Ленинский-1, ул. Восточная;
- г. Тула, конечная остановка в ЖК «Времена года»;
- п. Михалково, ул. Косогорская, от д. 10 до д. 22; п. Михалково, 2-й Михалковский проезд, от д. 8 до д. 18; п. Михалково, пересечение Тверской, д. 52 и ул. Косогорской, д. 67 (детская площадка);
- п. Плеханово, от ул. Пионерская, д. 20В до ул. Красноармейская;
- г. Тула, пересечение улиц Московское шоссе и ул. Ключевая;
- д. Морозовка, ул. Центральная, д. 8/2-8/5;
- г. Тула, ул. Гармонная, д. 37, проезд вдоль ограждения МБОУ «ЦО № 21»;
- д. Рождественка, тропинка до моста;
- д. Гостеевка, ул. Рогожина;
- г. Тула, ул. Невская, д. 18;
- д. Малевка, ул. Садовая;
- г. Тула, ул. М. Жукова, д. 14 Б (детская площадка);
- с. Архангельское, участок от дороги «Хомяково-Архангельское» (плотина) до д. 47 в с. Архангельское;
- п. Торхово (площадка для многодетных);
- д. Крюково (площадка для многодетных);
- с. Теплое (площадка для многодетных);
- д. Судаково (площадка для многодетных);
- г. Тула, Епифанское шоссе (площадка для многодетных);
- с. Маслово (площадка для многодетных);
- с. Алешня (площадка для многодетных);
- г. Тула, д. Ульяновка, д. 1-3.
Пешеходные переходы будут освещены на следующих участках:
- г. Тула, перекресток на ул. М. Горького/ул. Демидовская (ближе к д. 5) и в районе ул. Пороховой;
- г. Тула, ул. 18-й проезд Мясново, д. 85;
- памятник войнам, погибшим в Великой Отечественной войне, в д. Малиновка;
- г. Тула, п. Ленинский, ул. Новослободская, д. 1;
- г. Тула, п. Скуратовский, п. Южный, ул. Первомайская, д. 10/2.