Где в Туле в 2025 году появится уличное освещение: список

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Администрация Тулы озвучило планы работ МБУ «Тулагорсвет». В этом году в плане 76 объектов.

В их числе — площадки для многодетных семей, улицы, населенные пункты Большой Тулы и пешеходные переходы. Работы будут выполнены за внебюджетные средства силами МБУ «Тулагорсвет».

Устройство наружного освещения выполнят на следующих объектах:

Тула, участок от трассы М-2 «Крым» до д. Малахово; п. Октябрьский (Богучарово), 4-й Малиновый проезд, д. 8; с. Лутовиново, дорога к д. 107, от д. 78 до д. 109; с. Лутовиново, от д. 15 Б до д. 36; п. Косая Гора, ул. Луговая, д. 1-9; г. Тула, ул. Бондаренко, д. 23; г. Тула, автодорога от д. Морозовка до д. Пещерово; п. Угольный, ул. 1-й Квартал, д. 28-42; с. Федоровка, д. 1-78; д. Струково, 1-6 проезды; д. Некрасово; п. Ильинка, ул. Лесная, ул. Мира, пер. Луговой; д. Барсуки, ул. Солнечная, д. 41; с. п. Рождественское, п. Октябрьский, д. 29; д. Малевка, ул. Бородинка, д. 32А; п. Ленинский, ул. Совхозная; с. п. Рождественское, п. Октябрьский, д. 113 (Дом культуры «Богучаровский»); п. Сергиевский, ул. Центральная, д. 18 (Дом культуры); с. Осиновая Гора, дорога от Новомосковского ш. до с. Осиновая Гора; с. Осиновая Гора; г. Тула, пешеходный переход ул. Бондаренко/Новомедвенский проезд; с. Архангельское, ул. Парковая; д. Сторожевое, участок по дороге до д. 47В; г. Тула, ул. Самоварная от Веневского шоссе до ЖК «Самовароff»; г. Тула, ул. Фрунзе, д. 7 (детская площадка); г. Тула, ул. Полюсная, д. 62, 64, 66 (детская площадка); г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 16 (со стороны ул. Пушкинская, д. 28); г. Тула, ул. Демонстрации, д. 3; д. Конино, ул. Центральная; г. Тула, ул. Гарнизонный проезд, д. 2Е (детская площадка между д. 2Г и 2Е); г. Тула, ул. Гарнизонный проезд, д. 1 кор. 2 до д. 1 кор. 4; с. Федоровка, ул. Речная; г. Тула, ул. М. Жукова, на участке от ул. Полюсная до 18-го проезда Мясново; с. Архангельское, ул. Облепиховая; п. Новомедвенский, ул. Воловская, Туполева, Ступинская, Ясногорская; с. Частое, ул. Живописная, Малахитовая; п. Торхово, мкр. Ново-Торхово; г. Тула, ул. Короткая, д. 6А (пешеходная дорожка); п. Трудовой от д. 81 до д. 84, д. 137, д. 139; г. Тула, пешеходная дорожка от ЦО № 17 ул. Кутузова, д. 94 (через двор домов 88, 90, 92 по ул. Кутузова); г. Тула, пешеходная дорожка вдоль центра игровых видов спорта от ул. Жореса; п. Плеханово, пешеходная дорожка в районе ТП рядом с МБОУ «ЦО № 56» в сторону жилого дома № 18 по ул. Заводской; г. Тула, ул. Тихмянова, д. 38 (детская площадка); д. Коптево, ул. Лесная; г. Тула, ул. С. Перовской, д. 26; г. Тула, ул. Кирова от ул. Каракозова до сквера; д. Струково, мкр. Ново-Струково и ул. Гончарная; г. Тула, 4-й Культурный проезд, д. 29; п. Плеханово, ул. Кирова, от д. 1 до д. 13; с. Хрущево, ул. Совхозная, д. 14 (д/садик); п. Ленинский-1, ул. Восточная; г. Тула, конечная остановка в ЖК «Времена года»; п. Михалково, ул. Косогорская, от д. 10 до д. 22; п. Михалково, 2-й Михалковский проезд, от д. 8 до д. 18; п. Михалково, пересечение Тверской, д. 52 и ул. Косогорской, д. 67 (детская площадка); п. Плеханово, от ул. Пионерская, д. 20В до ул. Красноармейская; г. Тула, пересечение улиц Московское шоссе и ул. Ключевая; д. Морозовка, ул. Центральная, д. 8/2-8/5; г. Тула, ул. Гармонная, д. 37, проезд вдоль ограждения МБОУ «ЦО № 21»; д. Рождественка, тропинка до моста; д. Гостеевка, ул. Рогожина; г. Тула, ул. Невская, д. 18; д. Малевка, ул. Садовая; г. Тула, ул. М. Жукова, д. 14 Б (детская площадка); с. Архангельское, участок от дороги «Хомяково-Архангельское» (плотина) до д. 47 в с. Архангельское; п. Торхово (площадка для многодетных); д. Крюково (площадка для многодетных); с. Теплое (площадка для многодетных); д. Судаково (площадка для многодетных); г. Тула, Епифанское шоссе (площадка для многодетных); с. Маслово (площадка для многодетных); с. Алешня (площадка для многодетных); г. Тула, д. Ульяновка, д. 1-3.

Пешеходные переходы будут освещены на следующих участках: