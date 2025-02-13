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В Туле студент попался на хранении марихуаны и гашиша

В Туле студент попался на хранении марихуаны и гашиша

Дело направлено в суд.

В Туле 22-летний студент одного из учебных заведений обвиняется в покушении на сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием установлено, что в октябре обвиняемый приобрел крупную партию гашиша и марихуаны. Наркотики он расфасовал и разместил в тайниках на территории Узловского района. Продать «товар» студент не успел — его задержали правоохранители. Из незаконного оборота изъято 120 г наркотиков. 

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу. 
 

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