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  4. Москвич отобрал у жительницы Донского украшения и смартфон: мужчина скрывался от полицейских 2 года  - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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Москвич отобрал у жительницы Донского украшения и смартфон: мужчина скрывался от полицейских 2 года 

Москвич отобрал у жительницы Донского украшения и смартфон: мужчина скрывался от полицейских 2 года 

Ранее 29-летний гражданин был судим за кражу и грабеж.

В 2023 году в дежурную часть полиции обратилась 26-летняя местная жительница. Женщина заявила, что её ограбили — отобрали золотые украшения и смартфон. С помощью мобильного банка грабитель чуть позже оформил кредит на 48 500 рублей и присвоил эти деньги себе.

Стражи порядка смогли установить личность грабителя и его местонахождение в 2025 году. Им оказался ранее судимый за кражу и грабеж 29-летний житель столицы.

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Расследование уголовного дела продолжается, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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