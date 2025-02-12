Москвич отобрал у жительницы Донского украшения и смартфон: мужчина скрывался от полицейских 2 года 

Ранее 29-летний гражданин был судим за кражу и грабеж.

В 2023 году в дежурную часть полиции обратилась 26-летняя местная жительница. Женщина заявила, что её ограбили — отобрали золотые украшения и смартфон. С помощью мобильного банка грабитель чуть позже оформил кредит на 48 500 рублей и присвоил эти деньги себе.

Стражи порядка смогли установить личность грабителя и его местонахождение в 2025 году. Им оказался ранее судимый за кражу и грабеж 29-летний житель столицы.

Расследование уголовного дела продолжается, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.