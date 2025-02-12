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Снег и гололедица: ГАИ предупредила туляков об осложнении дорожной обстановки

Снег и гололедица: ГАИ предупредила туляков об осложнении дорожной обстановки

Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать сводки прогноза погоды перед выездом на личном автотранспорте.

По прогнозу Тульского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Тульской области с 21.00 12 февраля и до 21.00 13 февраля местами ожидается выпадение осадков в виде снега, на дорогах — гололедица, порывы ветра до 9 м/с, в связи, с чем возможно осложнение дорожной обстановки.

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