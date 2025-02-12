Снег и гололедица: ГАИ предупредила туляков об осложнении дорожной обстановки

По прогнозу Тульского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Тульской области с 21.00 12 февраля и до 21.00 13 февраля местами ожидается выпадение осадков в виде снега, на дорогах — гололедица, порывы ветра до 9 м/с, в связи, с чем возможно осложнение дорожной обстановки.