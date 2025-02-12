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Гривенник – извозчику, пачку ассигнаций за жилье: о Пушкине расскажут через деньги

Гривенник – извозчику, пачку ассигнаций за жилье: о Пушкине расскажут через деньги

Фотовыставка Тульского отделения Банка России открылась в Алексинском краеведческом музее.

Она покажет жизнь поэта через образы на монетах. Два гривенника извозчику, пачку ассигнаций домовладельцу за наем квартиры, горсть полуимпериалов Наталье Николаевне на портного — каждую из старинных монет и ассигнаций, представленных на фотостендах, Пушкин держал в руках.

Экспозиция оживит знакомые литературные образы и расскажет как о самом Пушкине, так и о времени, на которое он повлиял. И речь здесь не только о золотом веке русской литературы, но и о современности. 

Выставка работает в Алексинском художественно-краеведческом музее. Посетить ее можно до конца марта.

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