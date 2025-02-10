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В Тульской области участники СВО получают адресную поддержку
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Тульской области участники СВО получают адресную поддержку

На оперативном совещании губернатор Дмитрий Миляев проверил исполнение поручений, данных по итогам встречи со студентами – участниками спецоперации.

Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков доложил, что участники СВО могут получать медицинскую помощь как в гражданских учреждениях здравоохранения, так и в военных госпиталях. Они обслуживаются в приоритетном порядке с индивидуальным сопровождением.

В прошлом году диспансеризацию в прошли 919 участников СВО, в этом году – уже 378.  Также проработан вопрос предоставления путевок на санаторно-курортное лечение. Дмитрий Миляев отметил, что к консультациям по этим вопросам должны подключиться Центр «Герой71» и Фонд «Защитники Отечества».

Один из военнослужащих предложил провести в Тульской области фестиваль беспилотных летательных аппаратов. Он состоится в Тульском государственном технологическом колледже, на базе которого создан Центр практической подготовки по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем. 

Еще один военнослужащий хотел бы трудоустроиться в образовательное учреждение. Для него создали индивидуальный план обучения в ТГПУ им. Л. Н. Толстого предложили ряд вакансии, одну из которых он выбрал для себя. Участнику СВО, который тренирует детскую хоккейную команду, профильное министерство поможет привлечь новых воспитанников, а также предоставит игровой зал для занятий в непогоду.

Одному из заявителей будет оказано содействие в газификации дачного дома. По другому обращению было скорректировано расписание движения транспорта по маршруту №12/15.

К Дмитрию Миляеву обратился участник СВО, который пишет стихи. Он попросил поддержать его творчество. По словам министра культуры и туризма Тульской области Татьяны Рыбкиной, стихотворения участников спецоперации будут опубликованы в поэтическом сборнике ко Дню Победы. 

– Среди участников специальной военной операции много творческих людей, которые реализуют себя в разных направлениях. Важно обобщить этот опыт и проработать варианты популяризации этих произведений, – сказал Дмитрий Миляев. 

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