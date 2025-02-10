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Администрация Тулы будет дважды в год мониторить состояние аварийных домов
Фото из архива Myslo

Администрация Тулы будет дважды в год мониторить состояние аварийных домов

На основе результатов мониторинга будет определяться очередность их расселения.

Первый заместитель главы администрации Тулы Юрий Терехов утвердил порядок проведения мониторинга технического состояния аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу или реконструкции. Представители районных администраций будут дважды в год проверять аварийные дома с привлечением специализированной организации.

По результатам проверок будет подготовлен перечень противоаварийных мероприятий для поддержания эксплуатационных характеристик домов. Информация о состоянии аварийного жилья будет раз в полгода поступать в комитет имущественных и земельных отношений, который, в свою очередь, определит очередность расселения.

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вчера, в 20:44 −2
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Тула
 

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