Администрация Тулы будет дважды в год мониторить состояние аварийных домов

Первый заместитель главы администрации Тулы Юрий Терехов утвердил порядок проведения мониторинга технического состояния аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу или реконструкции. Представители районных администраций будут дважды в год проверять аварийные дома с привлечением специализированной организации.
По результатам проверок будет подготовлен перечень противоаварийных мероприятий для поддержания эксплуатационных характеристик домов. Информация о состоянии аварийного жилья будет раз в полгода поступать в комитет имущественных и земельных отношений, который, в свою очередь, определит очередность расселения.