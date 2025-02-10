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Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Тульской области за неделю вырос на 10,5%
Фото Алексея Пирязева

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Тульской области за неделю вырос на 10,5%

Региональное управление Роспотребнадзора просит жителей соблюдать меры профилактики.

За минувшую неделю в Тульской области зарегистрировано 4217 случаев ОРВИ – на 10,5% больше, чем на предыдущей неделе. При этом заболеваемость не превышает эпидемические пороги.

Наибольший рост заболеваемости по отношению к предыдущей неделе зафиксирован у детей от 3 до 6 лет (15%). Зарегистрировано 46 случаев лабораторно подтвержденного гриппа. Роспотребнадзор призывает туляков соблюдать основные меры профилактики гриппа и ОРВИ:

  • находясь в общественных местах, используйте маски;
  • соблюдайте правила личной гигиены, регулярно и тщательно мойте руки с мылом;
  • при обнаружении симптомов гриппа и ОРВИ у себя или своих детей оставайтесь дома и вызовите врача на дом;
  • избегайте контактов с лицами с признаками заболеваний гриппа и ОРВИ (чихание, кашель, насморк и др.);
  • сократите время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте;
  • соблюдайте оптимальный температурный режим в помещениях, регулярно проветривайте помещения и делайте влажную уборку;
  • чаще бывайте на свежем воздухе, закаляйтесь.

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