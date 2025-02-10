Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Тульской области за неделю вырос на 10,5%

Фото Алексея Пирязева

За минувшую неделю в Тульской области зарегистрировано 4217 случаев ОРВИ – на 10,5% больше, чем на предыдущей неделе. При этом заболеваемость не превышает эпидемические пороги.

Наибольший рост заболеваемости по отношению к предыдущей неделе зафиксирован у детей от 3 до 6 лет (15%). Зарегистрировано 46 случаев лабораторно подтвержденного гриппа. Роспотребнадзор призывает туляков соблюдать основные меры профилактики гриппа и ОРВИ: