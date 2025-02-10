Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Тульской области за неделю вырос на 10,5%

За минувшую неделю в Тульской области зарегистрировано 4217 случаев ОРВИ – на 10,5% больше, чем на предыдущей неделе. При этом заболеваемость не превышает эпидемические пороги.
Наибольший рост заболеваемости по отношению к предыдущей неделе зафиксирован у детей от 3 до 6 лет (15%). Зарегистрировано 46 случаев лабораторно подтвержденного гриппа. Роспотребнадзор призывает туляков соблюдать основные меры профилактики гриппа и ОРВИ:
- находясь в общественных местах, используйте маски;
- соблюдайте правила личной гигиены, регулярно и тщательно мойте руки с мылом;
- при обнаружении симптомов гриппа и ОРВИ у себя или своих детей оставайтесь дома и вызовите врача на дом;
- избегайте контактов с лицами с признаками заболеваний гриппа и ОРВИ (чихание, кашель, насморк и др.);
- сократите время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте;
- соблюдайте оптимальный температурный режим в помещениях, регулярно проветривайте помещения и делайте влажную уборку;
- чаще бывайте на свежем воздухе, закаляйтесь.