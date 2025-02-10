15 февраля на Губернском катке пройдет семейный фестиваль «Мама, папа, я – хоккейная семья»

На Губернском катке 15 февраля дадут старт играм традиционного праздника хоккея для семей Тульской области. После Тулы эстафету проведения передадут другим муниципалитетам.
Участников ждут веселые конкурсы и подарки.
Фестиваль пройдет в четырех дивизионах:
- «Семейный № 1» (два взрослых + ребенок (сын до 10 лет), (дочь до 11 лет);
- «Семейный № 2» (два взрослых + ребенок (сын до 12 лет), (дочь до 12 лет);
- «Семейный № 3» (один взрослый + 2 ребенка (сын до 12 лет), (дочь до 13 лет);
- «Многодетные» (два взрослых + 2 ребенка).
Семьи приглашают к участию в фестивале. Подробности по телефону Федерации хоккея: +7 (4872) 21-64-94.
Заявку на участие можно прислать на почту: [email protected].