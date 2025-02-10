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15 февраля на Губернском катке пройдет семейный фестиваль «Мама, папа, я – хоккейная семья»

15 февраля на Губернском катке пройдет семейный фестиваль «Мама, папа, я – хоккейная семья»

После Тулы эстафету проведения передадут другим муниципалитетам.

На Губернском катке 15 февраля дадут старт играм традиционного праздника хоккея для семей Тульской области. После Тулы эстафету проведения передадут другим муниципалитетам.

Участников ждут веселые конкурсы и подарки.

Фестиваль пройдет в четырех дивизионах:

  • «Семейный № 1» (два взрослых + ребенок (сын до 10 лет), (дочь до 11 лет);
  • «Семейный № 2» (два взрослых + ребенок (сын до 12 лет), (дочь до 12 лет);
  • «Семейный № 3» (один взрослый + 2 ребенка (сын до 12 лет), (дочь до 13 лет);
  • «Многодетные» (два взрослых + 2 ребенка).

Семьи приглашают к участию в фестивале. Подробности по телефону Федерации хоккея: +7 (4872) 21-64-94.

Заявку на участие можно прислать на почту: [email protected].

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