В Ясной Поляне состоялся фестиваль «Подмостки России»

Три театральных коллектива из Тулы, Новомосковска и Щёкинского района показали зрителям постановки на социально значимые темы.

9 февраля в Доме культуры «Ясная Поляна» состоялся региональный практико-образовательный фестиваль подростковых театральных студий #ПОДМОСТКИ РОССИИ.

Три театральных коллектива из Тулы, Новомосковска и Щёкинского района показали зрителям постановки на социально значимые темы. Проект «Мастерская Лаборатория Т.» (Тула) представил эскиз социально-перформативного спектакля «Я., но…». Участники фестиваля и гости на время постановки поменялись местами, чтобы зрители оказались на сцене, а актёры — в зале. Подростковый театр «Инклюз» (Новомосковск) представил постановку «Окно», основанную на стихотворении Омара Хайяма «В одно окно смотрели двое». Театральный коллектив «ТЕАТРиК» (поселок Первомайский) показал спектакль «Василиса». Это сказка, в которой девочка, чтобы спасти свою семью, отправляется из реальной жизни в сказочный лес, где мистические силы природы противостоят всему человеческому.

Всего в фестивале поучаствовали 145 человек.