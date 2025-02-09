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В Плавске на два месяца закрыли кафе на Коммунаров из-за антисанитарии
Фото УФССП по Тульской области.

В Плавске на два месяца закрыли кафе на Коммунаров из-за антисанитарии

Продукты хранили без маркировок, а в помещениях не убирались.

В Плавске судебные приставы на два месяца закрыли кафе на улице Коммунаров, 89. Проверка показала, что в заведении нарушались санитарные нормы.

Продукты питания, включая сырьё, были без маркировок, отсутствовали мойки для обработки мяса, овощей и рыбы.

Кроме того, в кафе неправильно хранили уборочный инвентарь, не проводили уборку зала и производственных помещений, не использовали одноразовые перчатки при приготовлении блюд, не вели учёт температуры хранения продуктов, не мыли посуду и столовые приборы после окончания рабочего дня, а также не применяли дезинфицирующие средства согласно инструкциям.

Директору кафе объяснили, что невыполнение требований может привести к дополнительным штрафам.

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Автор:
сегодня, в 14:25 0
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