В Плавске на два месяца закрыли кафе на Коммунаров из-за антисанитарии

В Плавске судебные приставы на два месяца закрыли кафе на улице Коммунаров, 89. Проверка показала, что в заведении нарушались санитарные нормы.
Продукты питания, включая сырьё, были без маркировок, отсутствовали мойки для обработки мяса, овощей и рыбы.
Кроме того, в кафе неправильно хранили уборочный инвентарь, не проводили уборку зала и производственных помещений, не использовали одноразовые перчатки при приготовлении блюд, не вели учёт температуры хранения продуктов, не мыли посуду и столовые приборы после окончания рабочего дня, а также не применяли дезинфицирующие средства согласно инструкциям.
Директору кафе объяснили, что невыполнение требований может привести к дополнительным штрафам.