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Атмосферное давление в Тульской области по-прежнему высокое, но уже без рекорда
Фото Алексея Пирязева.

Атмосферное давление в Тульской области по-прежнему высокое, но уже без рекорда

Понижение прогнозируют только с 13 февраля.

В Туле 7 и 8 февраля синоптики зафиксировали максимальное атмосферное давление — 770 мм. рт. ст. По их словам, рекорд не случился.

Однако радоваться пока не стоит, в воскресенье и понедельник, 9 и 10 февраля, атмосферное давление также будет оставаться высоким, превышая показатель в 770 мм рт. ст.

— И только, по расчетам, начиная с четверга, 13 февраля, начнется понижение давления. Но все равно оно останется в течение всей второй половины недели около и выше нормы, — отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеозависимым сочувствуем. 

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Фотограф:
сегодня, в 11:25 +1
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