Тульские гаишники оказали помощь замерзающей беременной

Случай произошел еще 31 января, но известно о нем стало только сейчас.

31 января около 22.00 на пульт дежурного поступило сообщение, что на 170-м километре автодороги М-2 «Крым» вблизи поселка Октябрьского на остановке замерзает женщина.

Информацию передали инспекторам ДПС, в чей маршрут патрулирования входит указанный километр автодороги.

На месте инспекторы ДПС отдельного батальона по Тульской области Максим Шухренков и Егор Пучков обнаружили одиноко сидящую в остановочном павильоне женщину.

Выяснилось, что она долгое время пыталась поймать попутку, но никто не останавливался. Она сильно замерзла. Также женщина рассказала, что она на пятом месяце беременности и у нее болит живот.

Инспекторы ДПС незамедлительно посадили женщину в патрульный автомобиль, чтобы она согрелась, и отвезли ее в Тулу в ближайшее медицинское учреждение. По пути позвонили в скорую, откуда им навстречу отправили автомобиль с бригадой медиков. Через пять минут женщину передали в руки медработников.

В ГАИ напомнили, что инспекторы ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения, оказавшимся в сложной дорожной ситуации.

Попросить о помощи можно по телефонам: