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В Тульской области насчитали 6 волков и почти 3 тысячи лисиц
Фото: ru.freepik.com.

В Тульской области насчитали 6 волков и почти 3 тысячи лисиц

Больше всего в регионе пока серых куропаток.

В Тульской области проводится зимний учет диких животных. Специалисты уже насчитали 276 кабанов, 13 903 косуль, 5057 лосей и 899 пятнистых оленей.

Как сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии, метод зимнего учета основан на подсчете следов животных, пересекающих специально проложенные маршруты.

Кроме того, в регионе зафиксированы: 2051 особь благородных оленей, шесть волков, 2960 лисиц, 60 рысей, 1624 куницы, 6381 заяц-русак, 2737 зайцев-беляков, 21 044 тетерева, 1313 рябчиков и 56 102 серые куропатки.

В министерстве подчеркивают, что точность учета влияет на определение лимитов и квот охоты, которые утвердит губернатор Тульской области.

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Автор:
сегодня, в 15:00 0
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