Для тульского управления «Почты России» подготовят план развития

Он будет включать мероприятия по обновлению и ремонту почтовых отделений.

6 февраля губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел встречу с генеральным директором АО «Почта России» Михаилом Волковым.

Глава региона отметил, что компания «Почта России» по-прежнему играет ключевую роль в обеспечении коммуникации между жителями страны, особенно в отдаленных населенных пунктах. Правительство Тульской области уделяет большое внимание поддержке почтовой службы. Так, с 2017 года «Почта России» полностью освобождена от уплаты налога на имущество организаций, с 2020 год — от транспортного налога. Были установлены модульные здания для размещения отделений почтовой связи в Киреевском и Богородицком районах. Органы занятости населения оказывают содействие тульскому управлению «Почты России» в подборе кадров.

«Правительство региона готово продолжать взаимодействие с „Почтой России“. Реформы и преобразования почтовой службы можно интегрировать в мероприятия региональной программы „Наш район,“ которая нацелена на решение локальных проблем в муниципалитетах. Это позволит повысить качество и доступность услуг почты и снизить количество нареканий со стороны жителей», — сказал Дмитрий Миляев.

На встрече обсудили уровень заработной платы и условия труда региональных сотрудников почты, вопросы ремонта и режима работы отделений почтовой связи, укомплектованность штата и др.

«Тесное сотрудничество с региональным руководством — это основа, без которой невозможно представить работу такого социального института как Почта. Мы делаем общее дело, работаем для людей. Особое внимание мы уделяем сельской местности, где почта является для населения центром получения не только традиционных почтовых, но и финансовых и социальных услуг. Приятно видеть, что наши приоритеты работы совпадают», – подчеркнул генеральный директор АО «Почта России» Михаил Волков.

Дмитрий Миляев поручил своему заместителю Ярославу Ракову совместно с «Почтой России» до 15 февраля сформировать конкретный план по развитию тульского управления «Почты России», включающий в том числе мероприятия по ускорению темпов обновления и ремонта почтовых отделений.

По итогам встречи было подписано соглашение между Правительством Тульской области и АО «Почта России», в котором закреплены основные направления взаимодействия.

В Тульской области 471 стационарное отделение почтовой связи. Численность сотрудников — почти 2 000 человек.