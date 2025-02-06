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Туляк пожаловался на невозможность оплатить парковку через СМС нового оператора
Фото Александра Новикова.

Туляк пожаловался на невозможность оплатить парковку через СМС нового оператора

В администрации говорят – идет отладка взаимодействия.

В начале января в Туле появился новый парковочный оператор. Мы писали об этом здесь. А еще — делали обзор мобильного приложения: «Горпарковки» сменил RuParking. Приложение понравилось. А вот оплата через СМС вызвала у туляков вопросы.

В редакцию обратился Александр Новиков. 

— В конце января пользовался в центре города услугами платной парковки. Был с рабочим телефоном, без интернета, припарковался в центре. Решил оплатить парковку через СМС. Отправил на новый короткий номер, который указан на каждом щите — 7878. Да и забыл об этом. А потом глянул в СМС, а оплата не прошла. Испугался, что меня оштрафуют и стал звонить на горячую линию.

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Позвонил на горячую линию и выяснил: оплату принимают только через одного мобильного оператора, с остальными договоров пока нет. Туляку  посоветовали пользоваться другими вариантами оплаты. Сроки возможности оплаты через СМС другими провайдерами не назвали.

Как оказалось, в переходный период действительно договоры с операторами связи были заключены с одним оператором. Вскоре этот момент исправили. Однако, как сообщил Александр, с оплатой все равно происходило что-то непонятное:

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Myslo сделал запрос в администрацию Тулы.

По информации управления по административно- техническому надзору: 

- Такая ситуация возникает в том случае, когда клиент оплачивает по СМС, и денежные средства списываются не со счета мобильного телефона, а с парковочного баланса. 

Все успешные операции можно просмотреть в «Истории операций» в личном кабинете на сайте tula-parking.ru и в приложении «Ruparking» (важно, чтобы клиент авторизовался с того же номера телефона, с какого была произведена оплата), а также обратившись по телефону горячей линии +7 (800) 301-01-32 (оператор проверит информацию и поможет в случае, если платеж не прошел).

В настоящий момент производится отладка взаимодействия с мобильными операторами для определения корректности текста обратных информационных сообщений в адрес клиента, с целью отправки в данном случае СМС с оповещением, что парковочная сессия оплачена другим способом и оплата не требуется.

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Автор:
сегодня, в 20:00 +3
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