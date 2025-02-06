Экс-глава МО Федоровское отправится под суд за махинации с землей

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Она незаконно оформила участок под Тулой на знакомого.

Прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 54-летней жительницы региона Татьяны Куликовой. Она обвиняется в совершении мошенничества с использованием служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

В начале июля 2013 года Татьяна Куликова, являясь главы муниципального образования Федоровское Ленинского района, незаконно оформила право собственности знакомому на земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м, расположенный д. Алексеевка. Она предоставила в регистрационный орган подложную выписку из похозяйственной книги о наличии у последнего права собственности на данный участок.

В результате незаконного отчуждения земельного участка администрации муниципального образования Тулы причинен материальный ущерб на сумму свыше 640 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Тулы для рассмотрения по существу.