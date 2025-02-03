«Воздушная скорая» экстренно доставила пациента из Одоевского района в Тульский сосудистый центр

Фото минздрава Тульской области.

Это был третий вылет с начала года, который совершила региональная санавиация.

Авиамедицинская бригада областного Центра медицины катастроф помогла экстренно доставить пациента с заболеванием сердца в региональный сосудистый центр.

Помощь воздушной скорой потребовалась 58-летнему жителю Одоевского района, который жаловался на сильные боли за грудиной. Медики диагностировали у мужчины острый коронарный синдром, после чего было принято решение об использовании вертолета для быстрой транспортировки больного в областную больницу.

Эвакуацию пациента осуществляли врач анестезиолог-реаниматолог Анна Терновых и фельдшер Анастасия Логинова. Полет прошел успешно и занял около 25 минут. Состояние мужчины во время перелета оставалось стабильным.

В минздраве Тульской области напомнили, что санитарная авиация в регионе работает с 2019 года. Использование воздушного транспорта позволяет значительно сократить время доставки пациентов до специализированных медицинских учреждений, что особенно важно при острых состояниях, таких как сосудистые катастрофы.

Совершенствование экстренной медицинской помощи — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».