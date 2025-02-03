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В Тульской области отремонтируют 37 школ и 10 колледжей

В Тульской области отремонтируют 37 школ и 10 колледжей

На оперативном совещании у губернатора обсудили выполнение национальных проектов и региональных программ в сфере образования.

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— Тульская область принимала активное участие в федеральной программе по модернизации школьных систем образования. Эта работа будет продолжена в 2025 году в рамках новых нацпроектов «Семья» и «Молодёжь и дети», — заявил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

О том, что уже сделано, и планах на этот год рассказала министр образования Тульской области Оксана Осташко.

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— С 2022 по 2024 гг. отремонтировано 25 школ в 12 муниципалитетах. Все школы полностью обновлены — от капитального ремонта зданий до оснащения новой мебелью, учебным оборудованием, современными системами безопасности. На это израсходовано 2,7 млрд руб., в том числе 1,344 млрд руб. из федерального бюджета, — пояснила Оксана Осташко.

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В 2025–2027 гг. по нацпроекту «Молодежь и дети» планируется отремонтировать 37 школ и 10 объектов среднего профессионального образования. На это будет потрачено 6,38 млрд руб.

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В рамках нацпроекта «Семья» будет отремонтировано 15 детсадов. На эти цели запланировано 1,299 млрд руб.

За 3 года в рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета Тульской области планируется дополнительно отремонтировать 5 школ и 3 детсада. На это предусмотрено 740 млн руб. из регионального и местных бюджетов.

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В 2025 году по всем программам будет отремонтировано 24 образовательные организации в 13 муниципальных образованиях. В этих школах учится 4427 учеников. Во время ремонта образовательный процесс будет осуществляться в близлежащих образовательных организациях. При необходимости будет организован подвоз.

Дмитрий Миляев поручил до 10 февраля обеспечить размещение контрактов на электронных площадках по всем объектам. А к 20 марта все контракты должны быть заключены.

Качество капитального ремонта учреждений образования в регионе находится на контроле заместителя губернатора — председателя правительства Тульской области Михаила Пантелеева.

Контроль за качеством работ по нацпроектам будет передан от минобра областному управлению капстроительства.

— На недавней комиссии Госсовета по нацпроекту «Молодежь и дети» обсуждали проект «Школа мечты» как инструмент повышения качества президентской программы капремонта школ и детсадов. Мы должны не только ремонтировать и улучшать материально-техническое оснащение наших учреждений образования, но и повышать качество обучения ребят. Продолжим прикладывать все усилия для того, чтобы наша система образования работала максимально эффективно, — подчеркнул Дмитрий Миляев.

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Автор:
сегодня, в 17:39 +1
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нацпроекты Семья и Молодежь и детиоперативное совещание у губернатора
Люди
Дмитрий МиляевОксана Осташко
Место
Тульская область

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