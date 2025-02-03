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Тульские рыбаки рассказали о нашествии голодных клещей
Скрин из видео тульских рыбаков.

Тульские рыбаки рассказали о нашествии голодных клещей

Паукообразные уже поджидают своих жертв в траве.

В Тульской области рыбаки заметили большое количество клещей в траве. Видео с паразитами появилось в телеграм-канале сообщества любителей рыбной ловли. 

«А вы, ребята, на рыбалку? А мы вас ждем», — прокомментировал автор видео. 

Опасные паразиты просыпаются в этом году раньше из-за погодных аномалий. Ранее представители Роспотребнадзора советовали быть более осторожными на природе. 

А ветеринары рекомендуют уже сейчас запастись средствами защиты для четвероногих питомцев — специальными каплями на холку, ошейниками и комплексными препаратами от клещей.

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Автор:
сегодня, в 14:24 +2
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