Тульские кинологи отправили щенков на службу в УФСИН в Рязанскую область

Фото пресс-службы УФСИН России по Тульской области.

Щенки по кличкам Церон, Церуза и Цунами были отобраны по особым критериям, включая физические данные и задатки к дрессировке.

Сотрудники кинологической службы УФСИН России по Тульской области передали трёх щенков немецкой овчарки для дальнейшего обучения и службы коллегам в Рязанскую область.

Молодые собаки, выращенные в племенном питомнике служебного собаководства при исправительной колонии № 5, уже отправились в новый регион, где начнётся их профессиональный путь.

Щенки по кличкам Церон, Церуза и Цунами, рождённые в одном помёте, были отобраны кинологами по особым критериям, включая физические данные и задатки к дрессировке.

Как рассказали в пресс-службе тульского ведомства, традиция называть потомство на одну букву алфавита позволяет сохранить преемственность и упростить учет в питомнике.

В настоящее время собаки распределены по учреждениям Рязанской области, где проходят адаптацию и знакомятся со своими будущими напарниками — сотрудниками уголовно-исполнительной системы. В ближайшее время щенки начнут проходить начальную дрессировку, а затем будут направлены в учебный центр ФСИН России, где они получат специальные навыки и будут обучены своей оперативно-служебной деятельности.

Передача щенков в Рязанскую область стала частью долгосрочного сотрудничества между регионами. Первые выпускники тульского питомника отправились на службу в Рязань ещё в 2018 году, что подтверждает эффективность межрегионального взаимодействия в укреплении кинологических подразделений ФСИН.