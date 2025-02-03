Тульский «Арсенал» на сборах уступил «Ахмату»

Фото Алексея Пирязева

Матч состоялся в Турции и завершился со счётом со счётом 3:1 в пользу грозненского клуба.

Тульские футболисты во время учебно-тренировочных сборов встретились на поле с чеченским клубом «Ахмат». Канониры вышли на игру следующим составом: Цулая, Попов, Большаков, Бердников, Волков, Сергеев, Рейес, Раздорских, Липовоц, Цараев, Калмыков.

Первый мяч туляки пропустили в самом конце первого тайма. Во второй части встречи Александр Сторожук произвел большую замену: в игру вступили Левашов, Ботака, Аванесян, Гелоян, Алинви, Ткачев, Азявин, Жилкин, Семенчук и Мухин.

На 67-й минуте Ишхан Гелоян отправил мяч точно в ворота «Ахмата», но уже через шесть минут сопернику после пенальти удалось вырваться вперёд. Последний гол «ахматовцы» забили за пять минут до конца основного времени. Итог – 3:1 не в нашу пользу.