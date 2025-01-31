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Ушла из дома в начале января: волонтеры просят помощи в поисках пропавшей 93-летней жительницы Белева
Фото: https://vk.com/lizaalert_tula.

Ушла из дома в начале января: волонтеры просят помощи в поисках пропавшей 93-летней жительницы Белева

Нужны записи с камер наружного наблюдения.

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» продолжают поиски пропавшей 93-летней жительницы Белева5 января Ольга Алексеевна Гришина (Коровкина) ушла из дома и не вернулась. 

— Нашей приоритетной задачей стал поиск возможных свидетельств и записей с камер наблюдения, на основании которых мы смогли бы построить вероятный маршрут передвижения пропавшей, очертив наиболее перспективные направления, — рассказали волонтеры на своей странице ВКонтакте.

На сегодняшний день 21 пешей группой было пройдено более 89 км. Была отработана береговая линия р. Ока, многочисленные «тупики», которые могли бы представлять опасность для пропавшей.

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Активисты прозвонили больницы по всей Тульской области, разместили ориентировки, в том числе, и в пабликах Московской области. 

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На сегодняшний день нет свидетельств, которые смогли бы указать на возможное местонахождение пропавшей.

— Мы обращаемся к жителям г. Белев и просим всех тех, кто находился в зоне пропажи или имеет там камеры наружного наблюдения, поделиться с нами записями за 5 января 2025 год с 11.00 до 20.00, — обратились волонтеры к белевцам. 

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