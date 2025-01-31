Прыгающие трамваи на Советской оказались нормой

Скриншот из видео «Наша Тула».

Администрация объяснила, почему трамваи в центре города превратились в лоурайдеры.

А вы видели в Туле прыгающие трамваи? Видео выложили в паблике «Наша Тула».

На видео 3, 9 и 12-й трамваи ритмично прыгают по рельсам вместе с пассажирами и водителем. Однако это оказалось нормальным явлением. Сомнительно, но OK, как говорится.

Как сообщили Myslo в МКП «Тулгорэлектротранс», трамвайные пути находятся в нормативном состоянии и угрозы движению нет. Такое подпрыгивание может быть из-за попадания постороннего предмета в желоб рельса. Дополнительно будет проведено обследование путей и стыковых соединений.