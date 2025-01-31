В Киреевске пьяный водитель предложил инспектору взятку в 100 тысяч рублей

Фото из архива Myslo.

Киреевский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя региона. Его обвиняют в даче вятки должностному лицу в значительном размере.

Инцидент произошел 9 ноября 2024 года. Мужчину остановили сотрудники Госавтоинспекции в поселке Бородинском. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда задержанный сел в машину к инспекторам, то решил предложить 100 тысяч рублей, чтобы избежать привлечения к административной ответственности.

Однако должностное лицо от получения взятки отказалось, сообщив о противоправных действиях своему руководителю. Уголовное дело направили в суд.