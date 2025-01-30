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В Тульском экзотариуме на свет появились детеныши редких змей
Фото Тульского экзотариума.

В Тульском экзотариуме на свет появились детеныши редких змей

Речь идет о филиппинских и сиамских бойгах.

В Тульском экзотариуме на свет появились детеныши редкий для России змей. Это пять малышей филиппинских бойг и семь сиамских. Как рассказали в зоопарке, змеенышей расселили по индивидуальным боксам. Питаться змеи начнут после линьки. 

По словам герпетолога, ведущего зоотехника экзотариума Дарьи Змеевой, это очень редкий подвид бойг. На данный момент в России лишь в нескольких местах можно встретить взрослые размножающиеся пары. 

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Планируется, что через несколько линек новое потомство бойг уедет в другие зоопарки страны.

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