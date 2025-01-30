В Тульском экзотариуме на свет появились детеныши редких змей

Фото Тульского экзотариума.

В Тульском экзотариуме на свет появились детеныши редкий для России змей. Это пять малышей филиппинских бойг и семь сиамских. Как рассказали в зоопарке, змеенышей расселили по индивидуальным боксам. Питаться змеи начнут после линьки.

По словам герпетолога, ведущего зоотехника экзотариума Дарьи Змеевой, это очень редкий подвид бойг. На данный момент в России лишь в нескольких местах можно встретить взрослые размножающиеся пары.

Планируется, что через несколько линек новое потомство бойг уедет в другие зоопарки страны.