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В Донском мужчина зарезал знакомого на лестничной площадке дома
Фото СУ СК по Тульской области.

В Донском мужчина зарезал знакомого на лестничной площадке дома

Погибший смог доползти с 1-го на 4-й этаж, где и скончался.

В Донском следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Накануне, 29 января, местный житель поссорился со знакомым. Находясь на лестничной площадке 1-го этажа многоквартирного дома, задержанный нанес множественные ножевые ранения в область груди и живота своего знакомого.

Последний смог доползти до 4-го этажа, где в результате полученных повреждений скончался на месте происшествия.

«Проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего: проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и лицо, совершившее преступление. Назначены необходимые судебные экспертизы», — отметили в региональном ведомстве. 

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Автор:
сегодня, в 16:48 +1
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