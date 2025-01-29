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Полиция доложила о 100-процентной раскрываемости убийств и изнасилований в Тульской области

Полиция доложила о 100-процентной раскрываемости убийств и изнасилований в Тульской области

29 января на коллегии в УМВД России подвели итоги деятельности органов и подразделений внутренних дел за 2024 год.

В мероприятии принимали участие: губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, представители правительства и руководители правоохранительных ведомств региона, начальники структурных подразделений Управления и территориальных органов МВД России на районном уровне, а также представители общественности.

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Начальник УМВД России по Тульской области Андрей Даценко подчеркнул, что работа тульских полицейских позволила добиться сохранения тенденции к снижению преступности в регионе. И в целом областное управление и территориальные органы МВД России на районном уровне с поставленными задачами по обеспечению общественной безопасности и борьбе с преступностью на территории региона справились.

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цифры

Тяжкие преступления

По итогам 2024 года на 7,7% снизилось число зарегистрированных преступлений, в том числе за счет снижения на 10,6% количества тяжких и особо тяжких преступлений, прежде всего убийств, грабежей, разбойных нападений и квалифицированных краж.

Уровень преступности в расчете на 100 тысяч населения опустился ниже среднего уровня по ЦФО и Российской Федерации в целом. Тульская область стала одним из немногих регионов, где по итогам прошлого года наблюдается не рост, а снижение числа погибших от преступных посягательств (на 15,5%).

На 11% снизилась уличная преступность, на 21% — «алкогольная», на 24,3% меньше стало преступлений, совершенных уже судимыми. Возросла раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений, краж с незаконным проникновением в жилище.

Раскрываемость убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований и разбойных нападений составила 100%.

За год полиция раскрыла 320 преступлений прошлых лет, в том числе 7 убийств, 7 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 164 кражи, 7 грабежей, 43 мошенничества.

Мошенничества и наркотики

Полиция говорит: 40% всех преступлений сейчас совершается с помощью информационно-телекоммуникационных технологий. Раскрывать такие непросто — из-за межрегионального и межгосударственного масштаба. Зачастую организаторы находятся за пределами России. Тем не менее за 2024 год тульская полиция рапортовала о раскрытии 1165 преступлений указанной категории.

В 2024 году тульские полицейские совместно с другими правоохранительными органами выявили более 1500 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В том числе — более 1200 фактов сбыта, за совершение которых установлено 355 виновных.

Пресечена деятельность четырёх наркопритонов и 5 нарколабораторий, перекрыто 34 канала поставки наркотиков на территорию региона.

Из незаконного оборота изъято более 278 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

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Пресечена противоправная деятельность участников 77 преступных групп различной степени сплоченности, действовавших в сфере незаконного оборота наркотиков, которые торговали наркотиками и сильнодействующими веществами через интернет-магазины и мессенджеры. Полностью прекращена деятельность 4 интернет-магазинов по продаже наркотиков.

Туляки стали реже гибнуть в ДТП

По итогам года Тульская область заняла первое место в РФ по темпам снижения количества погибших на дорогах в результате ДТП. По данным правоохранителей, это лучший результат за последние 45 лет, начиная с 1980 года.

В абсолютных цифрах это 49 человеческих жизней.

 

А что с мигрантами?

Тема незаконной миграции — больная для тульских полицейских. Но темпы борьбы с ней растут. В ходе контрольно-надзорных мероприятий суммарно проверено 2109 объектов, из них 1752 — жилого сектора и мест компактного пребывания мигрантов.

Выявлено 312 фактов несоблюдения запрета на привлечение иностранных граждан по определенным видам экономической деятельности. Работодателей привлекли к административной ответственности.

Всего за нарушения, связанные с режимом пребывания и осуществлением трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами без гражданства, составлено 7342 административных протокола. Это на 2300 больше, чем годом ранее.

Зарегистрировано 205 преступлений, связанных с незаконной регистрацией, фиктивной постановкой на миграционный учет иностранных граждан, а также организацией нелегальной миграции.

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