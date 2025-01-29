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В Новомосковске поймали собаку, покусавшую 79-летнюю женщину
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Новомосковске поймали собаку, покусавшую 79-летнюю женщину

Жители часто жаловались на массовое скопление собак возле школы.

Прокуратура Новомосковска проверяет, как соблюдается закон об обращении с бездомными животными на территории города. Причиной стали недавние инциденты: нападение бездомной собаки на 79-летнюю женщину 25 января 2025 года возле дома № 43а на улице Маяковского, а также видеоролики, где видно, что бродячие собаки собираются около школы.

Чтобы понять, достаточно ли делает администрация города для предотвращения подобных случаев, прокурор собрал совещание. На нем обсудили контракт, который город заключил с предпринимателем Богомоловым Ю. В. на отлов животных, запросили документы.

Специалисты отчитались, что поймали семь собак, включая ту, которая укусила женщину. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Автор:
сегодня, в 13:42 0
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