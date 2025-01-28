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Предприятия ОПК приглашают туляков на ярмарку вакансий
Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

Предприятия ОПК приглашают туляков на ярмарку вакансий

Соискателям предложат более 1500 вакантных рабочих мест.

30 января в Туле пройдет ярмарка вакансий с участием предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает кадровый центр «Работа России».

Среди работодателей:

  • Центр технического надзора и эксплуатации зданий и сооружений учреждений здравоохранения;
  • ПАО «Завод Тула»;
  • ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»;
  • АО «Октава»;
  • АО «КБП»;
  • АО «АК „Туламашзавод“»;
  • НПО «Стрела»;
  • АО «Тулаточмаш»;
  • АО «ЦКБА»;
  • АО «Тулагорводоканал»;
  • МКУ «Сервисный центр города Тулы»;
  • ТПП АО «НПО „Базальт“;
  • АО „Тульский патронный завод“;
  • АО „НПО „Сплав“ им. А. Н. Ганичева».

Предприятия предлагают более 1500 вакантных рабочих мест. 

Есть такие вакансии:

  • слесарь-ремонтник,
  • монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов,
  • инженер,
  • гальваник,
  • электрогазосварщик,
  • токарь,
  • плотник,
  • штукатур и др.

Ярмарка пройдет в Туле на ул. Демонстрации, 34, с 14.00 до 15.30. 

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