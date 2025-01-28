Предприятия ОПК приглашают туляков на ярмарку вакансий

30 января в Туле пройдет ярмарка вакансий с участием предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает кадровый центр «Работа России».
Среди работодателей:
- Центр технического надзора и эксплуатации зданий и сооружений учреждений здравоохранения;
- ПАО «Завод Тула»;
- ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»;
- АО «Октава»;
- АО «КБП»;
- АО «АК „Туламашзавод“»;
- НПО «Стрела»;
- АО «Тулаточмаш»;
- АО «ЦКБА»;
- АО «Тулагорводоканал»;
- МКУ «Сервисный центр города Тулы»;
- ТПП АО «НПО „Базальт“;
- АО „Тульский патронный завод“;
- АО „НПО „Сплав“ им. А. Н. Ганичева».
Предприятия предлагают более 1500 вакантных рабочих мест.
Есть такие вакансии:
- слесарь-ремонтник,
- монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов,
- инженер,
- гальваник,
- электрогазосварщик,
- токарь,
- плотник,
- штукатур и др.
Ярмарка пройдет в Туле на ул. Демонстрации, 34, с 14.00 до 15.30.