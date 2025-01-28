Предприятия ОПК приглашают туляков на ярмарку вакансий

Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

30 января в Туле пройдет ярмарка вакансий с участием предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает кадровый центр «Работа России».

Среди работодателей:

Центр технического надзора и эксплуатации зданий и сооружений учреждений здравоохранения;

ПАО «Завод Тула»;

ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»;

АО «Октава»;

АО «КБП»;

АО «АК „Туламашзавод“»;

НПО «Стрела»;

АО «Тулаточмаш»;

АО «ЦКБА»;

АО «Тулагорводоканал»;

МКУ «Сервисный центр города Тулы»;

ТПП АО «НПО „Базальт“;

АО „Тульский патронный завод“;

АО „НПО „Сплав“ им. А. Н. Ганичева».

Предприятия предлагают более 1500 вакантных рабочих мест.

Есть такие вакансии:

слесарь-ремонтник,

монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов,

инженер,

гальваник,

электрогазосварщик,

токарь,

плотник,

штукатур и др.

Ярмарка пройдет в Туле на ул. Демонстрации, 34, с 14.00 до 15.30.