За год в тульском онкоцентре ИИ распознал рак больше чем в 400 исследованиях

Фото минздрава Тульской области.

В цитологической лаборатории онкоцентра внедрена автоматизированная система для быстрого скрининга рака шейки матки. Она позволяет выявлять предраковые изменения эпителия и рак в цитологических препаратах, что помогает определять тактику обследования и лечения пациенток. В 2024 году было проведено более 150 тысяч исследований.



В отделении лучевой диагностики ИИ применяется в маммографии, что снижает нагрузку на рентгенологов и повышает точность диагностики рака молочной железы. В 2024 году было выполнено 9 600 исследований, из которых 460 показали подозрения на злокачественные процессы.



В областном кардиодиспансере обсудили работу ситуационного центра, в который интегрирована система поддержки принятия врачебных решений. Она координирует работу кардиологической службы и анализирует данные о пациентах, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Искусственный интеллект помогает выявлять людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и формирует рекомендации по диагностике и лечению. Уже обработано более 92 тысяч электронных медицинских карт.

