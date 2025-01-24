«Быть вне зоны действия сети»: как и зачем нужно отдыхать от интернета

Фото Дмитрия Дзюбина и из личных архивов героев публикации.

В последнее воскресенье января отмечается Всемирный день без интернета. Myslo узнал, готовы ли туляки сознательно отказаться от виртуальной жизни.

Представить жизнь современного городского жителя без интернета трудно: оплата — по СБП в приложении, деловая конференция — по Skype, новости — на сайте Myslo. Однако удобства Всемирной паутины очень быстро вызывают привыкание.

Юлианна Бровкина, медицинский психолог Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1 им. Н. П. Каменева, рассказала о последствиях «злоупотребления» контентом в Сети.



Юлианна Бровкина

Клиповое мышление

— Люди с клиповым мышлением воспринимают информацию не целиком, а яркими фрагментами и образами. Они не способны долго концентрироваться и постоянно переключают внимание с одного на другое. Им сложно читать длинные тексты, смотреть длинные фильмы и долго слушать музыку. Постоянное потребление информации и контента — одна из причин формирования клипового мышления у подрастающего поколения.

Стресс и тревога

— Избыточное потребление информации перегружает наш мозг, и эта перегрузка может быть причиной стресса, тревожности и даже депрессии. Психологический эффект также проявляется в снижении способности к концентрации и ухудшении качества принятия решений.

Нервные тики

— Из-за эффекта «синего экрана» могут наблюдаться и физиологические симптомы — нервный тик, покраснение глаз, слезотечение и т. д.

Социальное сравнение

— Одним из проявлений негативного влияния социальных сетей на психологическое состояние человека является постоянное сравнение себя с другими. Особенно ему подвержены дети и подростки. Это может привести к снижению самооценки и развитию чувства неадекватного восприятия собственной личности.

Решение — цифровой детокс

— В современном мире, где гаджеты находятся у нас под рукой 24/7, а объем доступной информации практически не ограничен, важно периодически устраивать себе цифровой детокс.

Умение «отключаться» от избыточной информации — это возможность вернуть себе контроль над собственным временем и вниманием.

Периодический отказ от использования соцсетей помогает снизить уровень стресса и восстановить внутренний баланс. Это способствует улучшению общего психоэмоционального состояния.

Кроме того, отказ от гаджетов способствует развитию навыков осознанности, которая помогает нам сосредоточиться на текущем моменте, улучшает эмоциональную регуляцию и способствует более глубокому пониманию собственных мыслей, снижает уровень тревожности и улучшает качество жизни.

Что говорят туляки?

Не каждый может позволить себе недельную поездку в офлайн-лагерь для взрослых. Да что там, для некоторых даже полчаса вне зоны доступа — профессиональная катастрофа. Мы расспросили туляков об их опыте цифрового аскетизма и узнали об их впечатлениях.

Юлия Александрова, корреспондент:

Юлия Александрова — Оказаться в информационном вакууме — непозволительная роскошь для журналиста. Я на связи 24/7 и в будни, и в выходные. У журналистов нет четкого разграничения личного и рабочего времени. На городских улицах, в поле, в транспорте, на даче — пока телефон ловит интернет, ты можешь работать. Нужно постоянно мониторить паблики, отвечать в соцсетях, следить за информационной повесткой федеральных и региональных коллег — это неотъемлемая часть нашей жизни. Единственный шанс выйти из информационного балагана — уехать туда, где нет вышек сотовой связи, например в автономный поход. Просто быть реально вне зоны действия сети. Наслаждаться природой, общением с людьми и не думать ни о чем другом. Конечно, в условно нерабочее время я могу забросить телефон. Но брать его обратно в руки волнительно — вдруг пропустила что-то важное! Например, в феврале 2022 года я путешествовала, поэтому о начале СВО узнала только в поезде. Точно так же я узнала о том, что дома произошло короткое замыкание. Благо никто не пострадал, а то и возвращаться было бы некуда. К подобным случаям я стараюсь относиться проще: будучи вдали от эпицентра событий, я никак не смогу повлиять на их ход. А переживания о еще не наступивших трудностях только ограничивают меня: отказываться от возможности увидеть мир будет еще большей ошибкой. Наверное, сложнее не расстаться с Сетью, а вернуться в нее. После отпуска требуется время, чтобы вновь полюбить безумный темп городской жизни и перестать скучать по ветру, костру и шепоту порога в реке.

Алексей Юшков, IT-специалист:

Алексей Юшков — Сомневаюсь, что смог бы насовсем отказаться от интернета. Моя работа напрямую зависит от подключения к сети. Плюс, как мне кажется, интернет давно стал неотъемлемой частью нашей жизни, объединяющей людей и формирующей новое понимание социума. Ограничить себя от цифровых технологий — оказаться вне современного общества. Банковские приложения, карты, фотографии с соцсетях — все это умещается у тебя в кармане. Я бы не стал отказываться от такого комфорта даже на день — сэкономлю кучу времени и нервов. А еще я поклонник интернет-культуры. Сегодня позволить себе длительные digital detox — сессии могут очень обеспеченные люди, которые имеют возможность постоянно путешествовать и находить для себя что-то новое и удивительное. Либо те, кто банально не хочет изучать что-то новое. Но все же я периодически ухожу в режим офлайн. Например, когда езжу в глухую деревню на охоту или в отпуск. Адаптировавшись к среде без соцсетей и прочего, понимаешь, что мир вертится сам по себе и не так уж и важно, что в нем творится. Это помогает расслабиться и насладиться долгожданным отпуском. А еще в такие моменты я становлюсь более продуктивным как физически, так и интеллектуально: порой меня посещают инсайты, которые в суете рутины так и остаются на задворках сознания.

Елизавета Цымбалюк, менеджер ресторана:

Елизавета Цымбалюк — Мне необходимо постоянно координировать работу персонала в рабочих чатах и принимать звонки от гостей. Очевидно, даже в выходной день мне необходимо оставаться на связи — телефон из рук я практически не выпускаю. В свободное время я постоянно общаюсь с друзьями в мессенджерах или созваниваюсь с родными по телефону. Еще в интернете куча развлечений: игры, видосики... Я уже не могу представить будничную жизнь без телефона: мне важно всегда оставаться на связи! В родном городе часто отключали свет, поэтому интернет тоже нередко пропадал. Не сказала бы, что моя жизнь от этого сильно менялась. Если все близкие дома, я не волнуюсь. Читаю книжки, нахожу занятия по дому. А если кто-то в отъезде, начинаю переживать, все ли у них в порядке, скоро ли они приедут… Еще один пример вынужденного детокса — поездка на «Дикую Мяту». Первый раз я ехала туда как гость — связи не было. Во второй раз была в качестве работника — уже получше. Обе поездки прошли спокойно: родные знали, где я нахожусь, а текущих проблем, требующих постоянных звонков, не было. Фестиваль насыщен яркими событиями, поэтому потребности в интернете я не ощутила.

А как вы контролируете информационное перенасыщение? Делитесь опытом в комментариях!