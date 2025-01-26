В Богородицком дворце-музее прошел студенческий бал

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Поучаствовать в зимних танцах могут все желающие.

Накануне, 25 января, в Богородицком музее-дворце прошел студенческий бал. Традиция устраивать приемы с танцами родилась в усадьбе еще во времена Андрея Тимофеевича Болотова, в конце 80-х годов XVIII века. На них собиралась знатная богородицкая публика.

Графы Бобринские также давали балы, где для гостей играл собственный оркестр.

Сохраняя усадебные традиции, во дворце-музее уже порядка 20 лет проводят балы. Весенние собирают выпускников начальной школы, летние – реконструкторов старинного танца, осенние – гостей акции «Ночь искусств», а зимние – всех желающих.

Студенческий бал впервые прошел в 2015 году, и в День студента 2025 года дворец вновь встретил молодых людей под сводами Овального зала.

В программе бала были представлены: инструментальные произведения, полонез, ангажемент, вальс, а также танцевальные композиции ХХ века (Рио-Рита, танго, твист и другие).

Как отметила заместитель министра культуры и туризма Тульской области Елена Мартынова, программа «Музейной зимы 2024-25» наполнена сказочными событиями. Это и новые постановки, и с детства любимые истории, и гуляния.