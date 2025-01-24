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Дмитрий Миляев презентовал новую платформу возможностей «Герой71»
Фото Алексея Пирязева.

Дмитрий Миляев презентовал новую платформу возможностей «Герой71»

23 января в преддверии Дня студента губернатор Тульской области встретился со студентами — участниками СВО.

Встреча прошла за чаепитием в уютном зале в здании Дворянского собрания. Общение с губернатором Дмитрием Миляевым прошло, как говорится, без галстука.

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На встречу пришли молодые люди, которые приняли участие в СВО, а сейчас вернулись домой, начали или продолжили учиться в вузах и ссузах региона, а также дети участников специальной военной операции. Всем им была оказана поддержка при поступлении.

В Тульской области по поручению губернатора предоставляется 71 мера поддержки участникам СВО и членам их семей, в том числе возможность получения участниками СВО второго среднего профессионального образования, а также дополнительного профессионального образования, частичная компенсация затрат участникам спецоперации на получение первого высшего образования по востребованным специальностям.

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Николай Мухин — студент Новомосковского института РХТУ им. Д. И. Менделеева. Сейчас молодой человек учится на четвертом курсе. В вузе он восстановился после того, как вернулся из зоны проведения специальной военной операции:

— Я окончил третий курс, и меня мобилизовали. Сначала воевал на Херсонском направлении, затем — на Запорожском. Через год вернулся домой и восстановился в институте. Учился на платном отделении, но сейчас меня перевели на бюджет — как участника СВО. Такая помощь очень важна и очень приятна.

Сейчас работаю на заводе HAVAL в Узловой, а в институте осваиваю сервис транспортных средств. В будущем планирую открыть свое дело — автосервис.

 

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17-летняя Полина Крецу — дочь участница специальной военной операции. Девушка учится на первом курсе Медицинского института ТулГУ: 

— Я поступила на бюджетное отделение по отдельной квоте. Мой папа, Игорь Евгеньевич Крецу, генерал-лейтенант, уже полтора года находится на СВО. Мы созваниваемся, но домой папа не приезжал уже давно. Очень скучаю по нему. Папа был рад, когда узнал, что я поступила в университет. Он очень хотел, чтобы я стала врачом, потому что до того, как уйти на СВО, он работал водителем на скорой помощи и хотел, чтобы я продолжила медицинскую династию. Он гордится мной, а я горжусь им — папа защищает нашу Родину. 

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35-летний Рустам Доскиев живет в Богородицке и учится в Богородицком политехническом колледже, осваивает профессию механика.

— Это мое второе образование. Первое — музыкальное, правда, неоконченное. Музыке я учился во Владикавказе, но вот уже 11 лет живу в Тульской области.

В октябре 2022 года меня призвали на СВО. Если родился мужчиной — значит, надо идти и защищать Родину. В марте 2023 года в селении Нечаево Херсонской области мы подорвались на мине. Командир взвода погиб, а меня ранило в голову, половину тела парализовало. Год я лечился в госпиталях, но сейчас хожу с палочкой и до сих пор иногда теряю сознание. Я инвалид второй группы, но рад, что остался жив. 

Учусь в колледже заочно и работаю в ДК «Спектр», пою песни. И также я культорганизатор по военной тематике, обучаю детей. Жизнь продолжается! 

По поручению Президента Владимира Путина в России реализуется программа развития для участников СВО «Время героев». Тульская область одной из первых в стране создала программу «Герой71», а вслед за ней — одноименный центр для ветеранов боевых действий, военных и их семей. Здесь они могут получить широкий комплекс услуг — от юридических консультаций до конкретной помощи в любых вопросах.

Дмитрий Миляев презентовал участникам встречи новый формат проекта «Герой71». На сайте герой71.рф с 1 февраля можно оставить заявку на получение образования, обучение новой профессии, открытие собственного бизнеса, трудоустройство на предприятие, в школу или органы власти. Каждая из таких заявок будет рассматриваться индивидуально.

Губернатор подчеркнул, что воспользоваться возможностями проекта могут не только бойцы, вернувшиеся с СВО, но и военнослужащие, которые сейчас находятся в зоне боевых действий.

— Новая платформа создана для того, чтобы бойцы могли выбрать, чем хотят заниматься дальше. Уверен, что у нас получится сделать так, чтобы каждый, кто возвращается из зоны СВО, нашел себя в мирной жизни, — сказал Дмитрий Миляев.

Глава региона пообщался с участниками СВО и обсудил с ними ряд волнующих их вопросов.

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