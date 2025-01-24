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Администрация Тулы заплатит инвалиду 20 тысяч рублей за укус бездомной собаки
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Администрация Тулы заплатит инвалиду 20 тысяч рублей за укус бездомной собаки

Животное напало на женщину в апреле 2024 года.

Прокуратура Пролетарского района Тулы провела проверку после обращения женщины-инвалида, ставшей жертвой нападения бездомной собаки. Выяснилось, что городские власти не приняли необходимых мер для контроля за беспризорными животными, как того требует закон.

В результате в апреле 2024 года возле дома № 26 по улице Вильямса бездомная собака напала на 56-летнюю женщину.

Прокурор подал в суд иск о возмещении морального ущерба в интересах пострадавшей. Суд обязал муниципалитет выплатить женщине 20 тысяч рублей.

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Автор:
сегодня, в 11:11 +3
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