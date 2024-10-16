В Туле заработал Центр поддержки «Герой 71»: кто сюда может обратиться и какую помощь получить

Фото Дмитрия Дзюбина.

Подробнее о Центре журналистам рассказали на пресс-завтраке, который прошел в теплой обстановке в самом центре, на ул. Демонстрации, 2.

В Центре «Герой 71» очень светло, просторно и уютно. Здесь свежий красивый ремонт, новая мебель и самое главное — приветливые, улыбающиеся лица сотрудников.

Центр «Герой 71» — это не то же самое, что Фонд «Защитники Отечества». Да, эти две организации работают в тесной связке, но принципиальное отличие есть: «Герой71» работает с действующими военнослужащими и их семьями, а на сопровождении в Фонде состоят демобилизованные, уволенные участники СВО и члены семей погибших. Кроме того, в «Герой71» могут обратиться ветераны боевых действий других локальных конфликтов





Дмитрий Марков, заместитель председателя правительства Тульской области:

— Центр и Фонд взаимодействую друг с другом. Центр «Герой 71» работает в беззаявительном характере, то есть самостоятельно приглашает подопечных на встречи. Здесь каждые 14 дней кураторы связываются с подопечными удобным для них способом. В Центре оказываются услуги специалистов МФЦ, социальной защиты и центра занятости. Здесь казывают бесплатные услуги узкопрофильные специалисты, такие как психолог и юрист, на прием к которым могут записаться не только подопечные центра, но и другие категории военнослужащих.

Тульская область славится своими бойцами, воинскими частями, которые здесь располагаются. У нас очень много ветеранов, поэтому участники боевых действия в Афганистане, Чечне, Сирии также могут обращаться за поддержкой в Центр «Герой71».

Юлия Гончарова, заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области:

— Центр «Герой 71» востребован. Сюда обращается большое количество действующих участников СВО и членов их семей. С момента открытия сюда обратилось уже более тысячи человек, ежедневно это от 60 до 100 человек.

В центр «Герой 71» обращаются с широким перечнем вопросов: от оформления льгот, положенных участникам СВО и членам их семей, до проведения сделок с недвижимостью, в том числе с участием опеки. Очень часто в центр обращаются целыми семьями, и придя с определенным вопросом, получается решить целый ряд сопутствующих.

Посетители центра Герой71, приходя в центр, получают полный спектр услуг в день обращения, в том числе назначение куратора и решение острых вопросов.

Кураторы персонально сопровождают каждую семью. Кураторы ответственно и с пониманием относятся к вопросам подопечных, сразу включаются в работу по решению возникающих вопросов и сопровождают до полного их решения. Сейчас, например, один из самых актуальных вопросов связан с отоплением.

В Центре работают 30 кураторов, а всего в Тульской области их 230. На кураторстве находятся около 8000 семей в регионе. Уже за каждой семьей закреплен куратор.

Большинство кураторов — это жены героев, поэтому по сути, мы видим проблему глазами человека, который в этой ситуации живет.

Эти женщины хорошо понимают и эмоциональную сторону вопроса, выстраивают коммуникацию с семьей. Есть вещи, которые им не нужно объяснять, они знают это лучше других.

По словам специалистов, всеми услугами Центра могут воспользоваться и подопечные Фонда «Защитники Отечества». Кроме кураторства — там есть свои социальные кураторы, которые ведут данные семьи.

На вопрос, нужно ли записываться в Центр заранее или можно зайти и проконсультироваться, просто проходя мимо, ответила Владлена Лихоманова, и. о. заместителя диретора — начальника Центра поддержки «Герой 71»:



— На прием в центр записываться не нужно, тут всегда рады посетителям и всегда готовы оказать помощь. Центр «Герой 71» работает с понедельника по субботу с 10.00 до 19.00, без обеда. Телефон 24-53-53.

Если при посещении центра выявлена необходимость консультации одного из узких специалистов, то наши сотрудники всегда готовы принять и оказать помощь в моменте, в случае если не заняты уже с другим посетителем.

Такие специалисты, как юрист и психолог работают по предварительной записи, что создано исключительно для удобства посетителей и подопечных.

Александр Бойков, Герой России, участник СВО:

— Я очень рад, что в нашем регионе появляются такие Центры. Все люди, которые защищают Родину, когда возвращаются — нуждаются в помощи. Бесследно ничего не проходит. Человек на какое-то время оторвался от семьи, и ему нужно помочь интегрироваться в общество. Лишних людей не бывает. Каждому нужно место под солнцем, у каждого своя жизнь и своя судьба. И бойцы должны понимать, что когда они вернутся домой героями, их примут в семье и поддержат на государственном уровне.

Елена Дильдина, жена участника СВО:

— Мой супруг сейчас служит уже по второму контракту. И всегда, на протяжении всего времени, нам оказывают всестороннюю помощь. Мне и нашим пятерым детям. Я знаю, что всегда могу обратиться и получить социальную поддержку, психологическую. Открыть такой Центр — это то, что нужно! Сюда можно обратиться с любой проблемой, даже личной. К каждому человеку здесь индивидуальный подход. Приятно, что решить свои проблемы можно в одном месте. Спасибо, что поддерживаете нас и наших ребят!

Многие бойцы, члены их семей отмечают, что порой психологическая помощь бывает нужнее всего. В Центре «Герой 71» подумали и об этом.

Алексей Комиссаров, заместитель главного врача Тульской областной психиатрической больницы им. Каменева:

— Действительно, за последнее время мы ощутили, что за консультациями психологов, психотерапевтов и, в отдельных случаях психиатров, стало обращаться больше людей — туляки перестали бояться идти к таким специалистам. Прием происходит анонимно. Люди приходят с различными вопросами: тревога, сниженное настроение, проблемы со сном, семейные конфликты, кризисы… Специалист отработает с человеком любую его проблему, в индивидуальном порядке или в рамках групповой терапии.

У нас есть 13 районных кабинетов, и специалисты даже могут выезжать на дом — и к участникам СВО и к их родственникам. Создание центра «Герой 71» — это огромный прорыв в оказании психологической помощи.

Центр «Герой71» был отрыт в Туле 5 сентября и в сейчас сопровождает участников СВО и членов их семей из Тулы и Щекинского района. В 2025 году планируется открытие еще пяти филиалов по Тульской области в Новомосковске, Алексине, Ефремове, Суворове и Киреевске, которые будут обслуживать соответствующие районы.