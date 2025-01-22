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Понадобится два-три самосвала: из квартиры тульской пенсионерки с синдромом Плюшкина начали вывозить хлам

Понадобится два-три самосвала: из квартиры тульской пенсионерки с синдромом Плюшкина начали вывозить хлам

Объем работ сложно оценить, предполагается, что потребуется пара дней для того, чтобы квартиру полностью очистить от мусора.

Пожар в квартире на втором этаже дома № 2-б по ул. Металлургов произошел 16 января. По информации регионального МЧС, причиной происшествия стала неосторожность при обращении с огнем пожилой хозяйки квартиры. После пожара проблема только усугубилась. Женщина страдает так называемым синдромом Плюшкина и местами до потолка захламила мусором квартиру.

По словам соседей, женщина живет в квартире уже не один десяток лет и все эти годы создает проблемные ситуации: то топит квартиру этажом ниже, то разводит в огромном количестве кошек или тащит мусор, наполняя подъезд непередаваемыми запахами помойки.

_ZYB4629.jpgТак в квартире выглядит ванная комната.

Жители дома неоднократно писали заявления в полицию на бабушку, но помощи не получили. Возможно, и дальше продолжилась бы эта переписка, если бы не пожарные, которые сняли дверь с петель, чтобы добраться до источника возгорания. Огонь пожарные потушили и ушли, а зловонное амбре подгоревшей помойки тут же наполнило весь подъезд.

17 января бабушку забрали на принудительное лечение. Квартира же так и осталась стоять открытой. 22 января администрация Пролетарского округа с согласия родственников начала вывоз мусора.

_ZYB4613.jpgМаксим Колычев.

— К нам обращение поступило 27 декабря. 29 декабря сотрудники выходили с осмотром. Решили этим вопросом заняться в январе. На сегодняшний день силами УК и администрации округа ведется уборка мусора из квартиры. По нашим подсчетам, для вывоза всего хлама потребуется два, а может, и больше самосвалов. По завершении работ дверь будет поставлена на место, а за санитарным состоянием должны будут следить родственники бабушки, — рассказал начальник управления по пролетарскому округу Максим Колычев.

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сегодня, в 17:49 0
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ТулаТульская область
 

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