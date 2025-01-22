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Хоккеисты АКМ начали выездную серию с победы над «Динамо-Алтаем»

Хоккеисты АКМ начали выездную серию с победы над «Динамо-Алтаем»

Первым соперником «михайловцев» стала команда «Динамо-Алтай» из Барнаула.

Оба коллектива включились в борьбу за попадание в плей-офф с наиболее высоких позиций. Это значит, что два очка отдавать так просто не собиралась ни одна из команд.

Начало матча осталось за тульскими хоккеистами. Гости изрядно нагружали алтайского голкипера Арсения Цибу. Оборона «Динамо» в начале периода действовала надежно, раз за разом нейтрализуя угрозу у своих ворот. Но в концовке первой двадцатиминутки хозяева не справились с Артуром Зариповым, который подхватил шайбу в чужой зоне и хлестко и точно бросил в дальний угол ворот. До сирены на первый перерыв преимущество АКМ в одну заброшенную шайбу сохранилось.

Второй период также прошел под диктовку команды гостей. Моменты у АКМ были опасны, а атаки остры и быстры — правда извлечь из этого дивидендов в виде заброшенных шайб не удалось. Дважды по ходу периода туляки поиграли в большинстве, но также безрезультатно. «Динамовцы» воспряли лишь под занавес двадцатиминутки, однако Евгений Киселев действовал безошибочно.

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Третий период также остался за тульским коллективом. Хоккеисты АКМ создали несколько неплохих эпизодов для взятия ворот, а один из них воплотил в гол Александр Локтев, оказавшись самым расторопным на чужом пятаке. Хозяева побежали отыгрываться, стали играть намного активнее у чужих ворот и одну шайбу отквитали — автором гола в ворота Киселева стал Александр Ремов. В концовке поединка хозяева обрушили на ворота туляков шквал атак, заменили голкипера на шестого полевого, но сравнять счет так и не получилось.

«Динамо-Алтай» — АКМ

0:1 15:54 Зарипов (Аноховский)

0:2 44:23 Локтев (Лапшин)

1:2 49:32 Ремов (Чегошев, Сухочев)

Статистика матча

Броски: 40-60; Броски в створ: 15-42; Голы: 1-2; Вбрасывания: 26-3; Блокированные броски: 10-9; Силовые приемы: 16-12; Штраф: 4-6.

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