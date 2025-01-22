«Нормальная реакция»: туляки обсуждают видео с боевой охранницей супермаркета

Новость о женщине, избившей мелкого воришку в подсобном помещении магазина, стала одной из самых популярных за последние сутки на портале Myslo.

21 января мы написали про сотрудницу тульского супермаркета, которая, по словам очевидцев, систематически оскорбляет и избивает людей. Судя по всему, исключительно тех, кто попадается на мелких кражах.

Позже выяснилось, что поборница продуктового порядка сама оказалась ранее неоднократно судимой за кражи. В первом случае 55-летняя женщина отделалась исправительными работами сроком на 1 год с удержанием 15% из заработной платы. А во втором приговор был более серьезным — 1 год колонии общего режима.

Читатели Myslo не прошли мимо этой темы. Мы выбрали самые залайканные и интересные комментарии. Кстати, мнения о поступке женщины кардинально противоположные.

Welhauer: «Прежде чем жаловаться, не пробовали не воровать?»

Psekups: «Не оправдываю тётю, но похоже, колдыри постоянно из этого магазина тащат, а недостачу списывают на сотрудников… Не удивлюсь, если этот „потерпевший“ уже завтра попадётся ей же…»

Barmaley60: «Нормальная адекватная реакция продавца. Вот если на месте поймаете вскрывающего вашу машину или забравшегося в ваш дом, что, по-другому отреагируете? Но закон на стороне преступников, к сожалению.

https://vz.ru/opinions/2016/2/8/792872.html Защита своей семьи подлежит наказанию».

palivac: «Да там все хороши, и воришки, и тетка, и руководство».



VitekD71: «А если бы действительно руки рубили за воровство доказанное, то, может, и не воровали бы?»

ЧЕ: «Ментам на кражу колдырем коробки конфет плевать, а недостачу вешают на смену. Видимо, в этом магазе алкаши совсем оборзели, тащат постоянно, вот продавцы и борются как могут. Маргинальной мрази уговоры пофиг, они только страх и силу понимают».



Wale: «Превышение пределов необходимой обороны продуктов».

TT: «Вряд ли это профессионально и уж точно неадекватно. Воровство — это плохо, но такое поведение сотрудника попахивает садизмом».

Тулячек Тульский: «Это белобрысая из „Верного“ на ул. Пузакова, 3. Не оправдываю вора, но бабу надо проверить у психиатра».



Million : «Эта леди по поведению и стилю разговора напоминает мою новую соседку, которая пырнула ножом сожителя. Мужика надо на перековку отправить, а бабой пусть займутся органы правопорядка».



Agnia : «Обратившиеся в редакцию жалобщики! Предложите свой метод перевоспитания воришек или возьмите их на поруки. Сотрудница решает проблемы магазина, а руководство должно поощрить премией за добросовестный труд».











Psekups : «Всё по понятиям, щемит за то, что в общак не заносят!)))))» SergeSerge : «Только один вопрос: чем занимается в этой организации целый штат так называемых эйчаров и службы безопасности, если они не могут пробить по базе МВД все ее предыдущие „достижения“?» веточка : «Как будет наказана эта охранница за унижение граждан?..»

dobrenkiy : «Видно, что исправилась и воровства теперь на дух не переносит!»