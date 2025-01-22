В Богородицке глава администрации получил представление из-за нападения собак на 7-летнюю девочку

Богородицкая межрайонная прокуратура провела проверку после нападения стаи бездомных собак на ребенка возле магазина в Богородицке. Проверка началась после просмотра видео инцидента в соцсетях и получения заявления от родителей пострадавшей девочки.

Выяснилось, что администрация Богородицкого района не выполнила свои обязанности по контролю за бездомными животными, что и стало причиной происшествия.

Чтобы защитить интересы ребенка, прокуратура подала в суд исковое заявление с требованием взыскать компенсацию морального вреда с муниципалитета. Дело пока рассматривается.

Кроме того, глава администрации получил представление с требованием устранить выявленные нарушения. Против одного из сотрудников администрации возбудили административное дело.

Ранее инцидентом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он дал поручение руководителю тульского следкома Усову возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах.